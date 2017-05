Draadloze luidspreker in de vorm van een Franse bulldog

Het Franse Jarre Technologies maakt nu ook zijn kleinste luidspreker, de AeroBull XS1, draadloos. Daardoor kan deze trouwe viervoeter nu makkelijk mee verhuizen naar een andere kamer.

Al enkele jaren brengen de Fransen audioproducten uit met een ietwat andere vorm. Het gedurfde design heeft zijn voor- en tegenstanders, maar zeker is dat de AeroBull XS niemand onverschillig laat.

En al zeker niet op geluidsvlak want weggewerkt in de hond zitten niet minder dan drie luidsprekers. Eén subwoofer van 60W aan de achterzijde en twee luidsprekers van 30W aan de voorzijde. Goed voor een muziekvermogen van liefst 120W.

De AeroBull XS streamt zijn geluid via Bluetooth 4.1 met ondersteuning voor codecs zoals APTX, A2DP, AVRCP en SBC. Bovendien kunnen twee Aerobulls aan elkaar gekoppeld worden en zo voor stereogeluid zorgen.

De autonomie van de batterij bedraagt tien uur. Opladen doe je via de microUSB-poort.

De AeroBull XS1 is verkrijgbaar in drie kleurtjes – rood, wit of mat zwart – en is te koop voor 599 euro. Hij meet 30 cm hoog.

