Hoewel de eerste 8K-televisies later dit jaar al kunnen gekocht worden zullen we nog tot 2025 moeten wachten vooraleer we enige content kunnen bekijken.

Dat zegt Paul Gray, directeur bij IHS Markit, een onderzoeksbureau voor onder meer de televisiemarkt. Tijdens de launch van de nieuwe lichting Philips-televisies voor 2018 in Amsterdam gaf Gray enkele cijfers over Ultra HD tv’s.

Ondanks het verschijnen van de eerste 8K-televisies op de technologiebeurs CES in Las Vegas, moeten we voor 2025 in Europa geen televisieuitzendingen in 8K verwachten. In Japan zijn ze wel al gestart met de eerste testen: de Japanse omroep NHK wil er de Olympische spelen van 2020 in 8K opnemen.

Gray denkt ook dat de 8K-resolutie enkel op televisies van 80-inch en groter zal beschikbaar zijn. Vooral in China zijn die grotere schermformaten populair, en daar worden nu al volop fabrieken neergepoot.

Televisies groter dan 55-inch blijft het groeisegment voor de sector. Maar ook de vraag naar televisies tussen 40-inch en 49-inch blijft vooral in Europa stabiel. Dat heeft onder meer te maken met de grootte van de woningen en appartementen.

Vanaf 2019 verwacht Gray dat televisies groter dan 50-inch enkel nog in de 4K-resolutie te koop zullen zijn.

