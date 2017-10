Via een firmwareupdate zullen de OLED televisies van LG overweg kunnen met soundtracks in het Dolby TrueHD formaat.

Dolby TrueHD is een lossless codec voor surroundgeluid die acht kanalen van 24-bit/96kHz audio of zes kanalen aan 24-bit/192kHz kan weergeven. Ook kan het Dolby Atmos doorsturen.

Eerder al was de nieuwe lichting OLED tv’s van LG de eerste die Dolby Atmos konden afspelen. Maar dat gebeurde tot op heden in een lossy vorm via Dolby Digital Plus, dus met verlies van audiokwaliteit. De update maakt dat Dolby Atmos nu ook in een betere geluidskwaliteit te horen valt.

Met de update – die geldt voor alle OLED tv’s van LG uit 2017 – heb je bovendien niet langer een afzonderlijke versterker nodig om dit geluidsformaat af te spelen via de luidsprekers van de tv.

Dolby TrueHD vind je als soundtrack terug op zowat elke Blu-ray film.