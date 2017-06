Dolby Atmos voortaan beschikbaar op Netflix, met Okja als eerste film

De ondersteuning voor Dolby Atmos op Netflix valt samen met de wereldwijde release van de film ‘Okja’. Er schuilt wel een addertje onder het gras: enkel wie een Xbox One of een Xbox S kan er nu al van genieten.

Tot op vandaag was de beste geluidskwaliteit die je uit een Netflix-stream kon krijgen Dolby Digital Plus. In tegenstelling tot traditionele surroundformaten maakt een soundtrack met Dolby Atmos geen gebruik van aparte, vaste kanalen (bijvoorbeeld een geluid dat naar de linkerspeaker vooraan moet), maar krijgen geluiden een specifieke plek in een 3D-ruimte.

In de praktijk moet je dan denken aan geluidsfragmenten als een overvliegende helikopter, een regenbui of stormweer die over je hoofd heen passeert.

Leestip: Wat is Dolby Atmos?

De primeur voor Dolby Atmos is voor de film Okja, van de Koreaanse regisseur Bong Joon Ho, bekend van het uitstekende Snowpiercer. Ook vier andere films die dit jaar op Netflix verschijnen krijgen Dolby Atmos.

Okja (28 juni)

BLAME! (28 juli)

Death Note (25 augustus)

Bright (december 2017)

Wheelman (2017)

De films met Dolby Atmos zijn voorlopig enkel te bekijken via een Xbox One of Xbox S. Ook de OLED-televisies van LG krijgen later in 2017 ondersteuning voor Dolby Atmos in de Netflix-app.

Bovendien moet je ingeschreven zijn voor het duurste abonnement bij Netflix, dat ook 4K Ultra HD en HDR ondersteunt, en dien je te letten op een aantal andere zaken.

