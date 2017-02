Dolby Atmos luidspreker in de muur (ISE 2017)

Er zijn reeds verschillende specifieke Dolby Atmos luidsprekers. Maar wist je dat er nu ook eentje is om in de muur te bouwen?

De ATX 100 van Speakercraft is naar eigen zeggen ‘s wereld eerste Dolby Atmos-luidspreker die je in de muur integreert en die het geluid via reflectie op het plafond naar de luisterpositie brengt.

De hoogtekanalen zijn cruciaal bij het Dolby Atmos-concept. Een overvliegende helikopter zal je zo ook echt horen overvliegen. Wie niet in staat is om extra luidsprekers in het plafond in te bouwen, had tot op heden enkel de mogelijkheid om een add-on luidsprekermodule te plaatsen op de bestaande vloerstaande luidsprekers.

De ATX 100 biedt nu als extra optie om de luidspreker in de wand in te bouwen. De drivers staan in een hoek opgesteld en verzorgen zo de hoogtekanalen via reflectie op het plafond naar de luisterpositie.

De luidspreker heeft een frequentiebereik tot 22.000Hz, en kan tot 125W verwerken. Naast Dolby Atmos kan de luidspreker ook gebruikt worden voor DTS:X.

