De Sony HT-ZF9 en HT-XF9000 soundbars produceren Dolby Atmos en DTS:X via Virtual Surround Sound.

Vorig jaar lanceerde Sony al de HT-ST5000 (review), een premium Dolby Atmos soundbar met een stevig prijskaartje. Nu volgen er dus twee meer toegankelijke soundbars om soundtracks met Dolby Atmos en DTS:X af te spelen.

Om van de hoogtekanalen in de Dolby Atmos-mix te genieten is bovendien niet langer weerkaatsing van het geluid via het plafond nodig, of luidsprekers die omhoog gericht staan. Sony probeert het hoogte-effect na te bootsen via een techniek die het Vertical Surround Engine noemt. Ook filmtracks zonder Dolby Atmos en DTS:X en stereogeluid zouden een driedimensionaal geluid krijgen.

De HT-ZF9 is opgevat als een soundbar met 3.1-kanalen en kan desgewenst worden uitgebreid met extra luidsprekers (ref. SA-Z9R) voor de achterste surroundkanalen, zodat er minstens 5.1-kanalen klaar staan.

De HT-XF9000 is een iets eenvoudigere soundbar met twee frontkanaals-luidsprekers. Het design is specifiek afgestemd op de looks van de nieuwe lichting Sony televisies in de XF90-reeks. De meegeleverde subwoofer is draadloos.

Beide soundbars geven 4K HDR en Dolby Vision door zodat de originele beeldkwaliteit via de soundbar kan worden doorgegeven aan de tv. Ze zijn compatibel met HDCP 2.2 en hebben twee HDMI-ingangen en één HDMI-uitgang. Op audiovlak biedt de HT-ZF9 wat extra’s: ondersteuning voor hi-res audio waaronder ook via USB. Via Bluetooth is er ook bijna hi-res geluid en LDAC dankzij Sony’s DSEE HX-techniek en LDAC.

De HT-ZF9 heeft ook een Wi-Fi verbinding en daardoor kan je gebruik maken van oplossingen als Chromecast en Spotify Connect om muziek af te spelen. Tevens is wireless multi-room playback beschikbaar via de Sony Music Center App.

Tot slot is de Engelstalige Google Assistant beschikbaar voor aansturing via spraakcommando’s (via een externe slimme speaker).

De HT-ZF9 en de HT-XF9000 zijn vanaf april 2018 verkrijgbaar in de België en Nederland voor respectievelijk 800 euro en 500 euro.