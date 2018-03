Op een event in New York heeft Samsung zijn QLED televisies voor dit jaar aangekondigd. We onthouden vooral de Ambient Mode, die de tv in zijn omgeving doet opgaan, en de One Invisible Connection waarbij stroom en data nu nog slechts over één kabel lopen.

De QLED televisies zijn dit jaar aan hun tweede generatie toe. De 2018 line-up bestaat uit de Q9F 2018 (55, 65, 75 inch), Q8F 2018 (55, 65 inch), Q8C 2018 (55, 65 inch), Q7F 2018 (55, 65, 75 inch) en Q6F 2018 (49, 55, 65, 75, 82 inch).

Beeldkwaliteit van de QLED tv’s voor 2018

De topreeks onder de QLED-televisies, de Q9F (F staat voor Flat), maakt gebruik van Full Array Local Dimming (FALD). Samsung noemt het zelf de Direct Full Array (DFA) contrast-technologie. In vergelijking met de modellen van vorig jaar moet dat een stevige boost geven aan de beeldkwaliteit.

Met FALD is het mogelijk lokaal nog nauwkeuriger het licht van leds te kunnen dimmen of uitzetten. Dat levert contrastrijke beelden op, en het is de eerste maal dat we FALD zien opduiken in het gamma van Samsung.

BIj het bekijken van films of series in HDR (High Dynamic Range) kan de Q9F een piekhelderheid tot 2.000 nit bereiken.

Alle andere QLED tv’s moeten het dit jaar in Europa nog steeds stellen met Edge LED verlichting. Op het vlak van de beeldkwaliteit mogen we dus geen grote vooruitgang verwachten: zo is de piekhelderheid nog steeds 1.500 nits en bedraagt het kleurvolume – volgens Samsung een belangrijke determinant van de beeldkwaliteit – 100% van de DCI-P3 kleurruimte. Samsung zegt wel gewerkt te hebben aan de kijkhoek.

Alle QLED tv’s bieden ondersteuning voor de dynamische variant van HDR, namelijk HDR10+, naast HDR10 en HLG.

Ambient Mode

Een leuke vondst van Samsung is de Ambient Mode. Hiermee bouwt het merk voort op de Frame-televisies die als kunstwerkje aan de muur kunnen gehangen worden. Wanneer de tv in stand-by staat, zie je niet langer een zwart scherm, maar het patroon van de achterliggende muur. Daartoe dien je eerst met je smartphone een foto te maken van de wand waarna Samsung die look probeert na te bootsen op de tv.

De televisie zal in Ambient Mode ook vanzelf opmerken wanneer er iemand de kamer betreedt en vervolgens relevante informatie op het scherm tonen, zoals het weerbericht, file-info of hoofdpunten uit het nieuws. Bij het verlaten van de kamer volgt een automatische uitschakeling van de tv.

Smart TV en SmartThings-app

Dat slimmer worden van de tv uit zich ook in de release van een nieuwe app, SmartThings, die alle voorgaande apps zoals Smart View, Smart Home en Samsung Connect vervangt en samenvoegt. Het SmartThings-platform is ook geschikt voor de slimme woning en Samsung ziet onder meer de tv hierbij als centrale hub.

Ook de initiële set-up van de tv maakt Samsung een stuk eenvoudiger: instellingen zoals wachtwoorden voor het draadloze netwerk en de Samsung-account kunnen worden overgenomen van de smartphone.

One Invisible Connection

Bijzonder knap van Samsung is de vernieuwde One Invisible Connection die vanaf de Q7-serie terug te vinden is. Voortaan lopen data en stroom door één enkele kabel. Die verbindt het tv-scherm met het externe apparaat waar alle aansluitingen in zitten. Dat doosje kan je mooi wegwerken in het tv-meubel.

De kabel, die 5 meter lang is, is gemaakt is van Teflon. Dit materiaal is bestand tegen extreme temperaturen en staat bekend om zijn duurzaamheid. Wie dat wenst kan een extra kabel van 15 meter kopen om langere afstanden te overbruggen.

De QLED line-up samengevat

De nieuwe QLED TV’s zijn als volgt:

2018 Q9F

Schermgroottes: 55, 65, 75 inch

FALD-systeem

2.000 nits piekhelderheid

60W audiovermogen

One Invisible Connection

HDR10+-compatibiliteit

Ambient Mode

No Gap Wall-Mount

2018 Q8F en Q8C

Schermgroottes: 55, 65 inch

Ook verkrijgbaar in curved-versie (Q8C)

Edge LED

Metalen One Remote Control afstandsbediening

One Invisible Connection

HDR10+-compatibiliteit

Ambient Mode

No Gap Wall-Mount

2018 Q7F

Schermgroottes: 55, 65, 75 inch

One Invisible Connection

HDR10+-compatibiliteit

Ambient Mode

No Gap Wall-Mount

2018 Q6F

Schermgroottes: 49, 55, 65, 75, 82 inch

HDR10+-compatibiliteit

Ambient Mode

No Gap Wall-Mount

Prijzen en verkrijgbaarheid

Prijzen hebben we voorlopig niet maar de nieuwe Samsung televisies zijn vanaf eind maart in België beschikbaar.