Dit zijn de Panasonic LED-televisies voor 2017

De LED-televisies van Panasonic voor 2017 zijn een mooie mix van 4K Ultra HD-tv’s en Full HD-modellen. Standaard beschikken alle Ultra HD-televisies van Panasonic nu over de HDR-beeldkwaliteit.

Met High Dynamic Range (HDR) worden de kleinste details nog beter weergegeven, vooral bij scènes met een mix van hele donkere en hele lichte delen, en zijn de kleuren nauwkeuriger.

De televisies van Panasonic voor 2017 ondersteunen niet alleen de HDR10-standaard maar zijn ook al voorbereid op de weergave van Hybrid Log Gamma (HLG), dat in een latere fase wordt verwacht. Met HLG zullen televisiezenders HDR-informatie meesturen met het signaal. De 4K tv’s van Panasonic kunnen probleemloos overweg met 4K HDR-streaming via Netflix, YouTube en Amazon Prime Video.

Omdat HDR aan terrein wint op 4K-gameconsoles, voldoet de snelste 4K HDR-gamingmodus van Panasonic aan de eisen van de meest ervaren gamers. De invoervertraging op alle 4K LED TV’s is aanzienlijk verkleind voor verbeterde prestaties bij het spelen van 4K HDR-games.

Alle 4K-televisies van Panasonic maken gebruik van het zelf ontwikkelde My Home Screen 2.0. Bovendien krijgen de afstandsbedieningen op deze modellen een afzonderlijke My App-knop mee waar je zelf een snelkoppeling naar je favoriete app, bv. Netflix, kan instellen. Lekker makkelijk toch?

Panasonic EX780 LED-tv: nieuwe generatie met ultieme beeldkwaliteit

De OLED-televisies zijn uiteraard het summum maar kosten een serieuze duit. Wie iets betaalbaarder zoekt, kan terecht bij de EX780. Dit is de topper onder de LED-tv’s van Panasonic en beschikt over alle beeldnoviteiten die je je maar kan wensen.

Zo is er het nieuwe Cinema Display dat een breed kleurenpalet combineert met een betere local dimming. Dat levert diepe zwarttinten op met subtiele gradaties en uitstekende helderheidsniveaus. Voeg daar dezelfde Studio Colour HCX2-processor aan toe, die ook te vinden is op de OLED-tv’s van Panasonic, en je hebt een uitstekend presterende LED-tv.

De EX780 biedt ook de volledig nieuwe functie HDR Brightness Enhancer van Panasonic. Deze functie optimaliseert de HDR-beeldkwaliteit in ruimtes met veel licht. Donkere scènes, die soms moeilijk te zien zijn onder dergelijke omstandigheden, worden geoptimaliseerd om de luminantie van de minder heldere zones te vergroten.

De EX780 is beschikbaar in vier schermformaten (50-, 58-, 65- en 75-inch). De modellen van 50- en 58-inch worden trouwens geleverd met een tafelvoet die uitschuift zodat je de hoogte van je tv zelf kan bepalen. Slim gevonden van Panasonic!

Panasonic EX700 LED-tv: nadruk op design

Net onder de EX780 situeert zich de EX700. Die beschikt over heel wat van dezelfde specs en functies als de EX780 maar de Studio Colour HCX2-processor ontbreekt. De beeldverversing is tevens minder snel: 1600 HZ in plaats van 2400 Hz. Wel van de partij zijn local dimming en een nog altijd vrij helder panel dat natuurlijke HDR-beelden weergeeft.

Het design is iets stijlvoller. De EX700 beschikt over het Switch Design, een flexibel voetstuk dat je op liefst vier verschillende manieren kan monteren. Het voetstuk kan zo worden aangepast dat het net zo breed is als de televisie of het kan in een smallere stand worden gebruikt afhankelijk van de breedte van het oppervlak waarop de televisie staat. Je kan het zelfs achterstevoren plaatsen.

De EX-700 is beschikbaar in vier schermformaten: 40-, 50-, 58- en 65-inch.

Panasonic EX600 LED-tv

De Ultra HD line-up wordt afgesloten met het instapmodel EX600. In vergelijking met de EX700 vallen local dimming en de ondersteuning van een breder kleurenpalet af. Maar de tv biedt nog steeds HDR-compatibiliteit en een minder snelle beeldverversing van 1300 Hz.

De EX600 is verkrijgbaar in vier schermformaten: naast 65-inch ook in 55-, 49- en 40-inch versies. De twee grootste formaten, 55- en 65-inch, hebben hetzelfde Switch Design-voetstuk als op de EX700.

En Full HD?

Twee Full HD-televisiereeksen blijven in 2017 nog van de partij. Het gaat om de ES500 en ES400 die beiden wat snellere schermen meekregen. De ES500 heeft een snellere signaalverwerking van 600 Hz; de ES400 moet het stellen met 400 Hz. Enkel de 24-inch en 32-inch versies zijn nog HD Ready (1366 x 768 pixels).

De ES500, in schermformaten van 24-, 32-, 43- en 49-inch, is voorzien van een voetstuk van eersteklas metaal en een elegante Diamond Cut-rand die de ES500 een elegant uiterlijk geeft.

