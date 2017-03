Dit zijn de nieuwste Philips televisies voor 2017

Vandaag werden in Madrid de nieuwe televisies van Philips voor 2017 voorgesteld. We pikken er de 6000 en 7000 Series uit, met vooral de 7502 als onze persoonlijke favoriet.

De topreeks 7502 (zie bovenstaande afbeelding) maakt dan wel geen gebruik van een OLED-paneel zoals bij de 9002-televisie, de nieuwe beeldverwerkingsengine P5 is wel van de partij. Philips maakt gewag van een performantieverbetering van 50% ten opzichte van de Perfect Pixel Ultra HD.

Details P5 Engine

Uit een workshop gegeven door Danny Tack van TP Vision, de firma achter de Philips televisies, blijkt dat de helft daarvan voor rekening is van nieuwe features; de overige prestatiewinst werd gehaald uit het verbeteren van al bestaande functies. De P5 engine is pas nu mogelijk nadat er twee jaar werd gewerkt aan een chip van eigen fabrikaat. Die is er nu eindelijk, en Danny Tack is er trots op. Waar vroeger de beelden langs drie chips moesten passeren, verloopt alles nu via één en dezelfde chipset. Dat levert heel wat snelheidswinst en meer controle op.

De P5 staat voor processing in vijf gebieden. Vier onderdelen daarvan – de kwaliteit van de bron, scherpte, kleuren en contrast – kregen allemaal wel een of andere upgrade; een vijfde onderdeel, dat voor de verwerking van bewegende beelden (Perfect Motion) instaat, bleef onveranderd omdat die al heel goed scoorde, zegt Tack.

Nieuwe features zijn onder meer een betere digitale ruisonderdrukking bij beelden in standaard definitie (SD), betere contrasten in bepaalde gebieden en meer scherpte en details, ook bij het upscalen van niet 4K-materiaal.

Overige kenmerken van de Philips 7502 tv

De 7502 maakt gebruik van een Edge LED paneel met Micro Dimming Pro. De maximale helderheid bedraagt 400 nits. Zoals alle nieuwe Ultra HD televisies van Philips voor 2017 is er compatibiliteit met de HDR-standaarden HDR10 en Hybrid Log Gamma (HLG).

Ambilight, in dit geval de driezijdige variant, ontbreekt niet. Onderaan de tv is een slanke soundbar mooi geïntegreerd in het design. Die levert 45W en kan overweg met Dolby Digital en DTS.

Philips 7000 reeks

Andere toestellen in de 7000 reeks zijn de 7272 en de 7202/7201. Zij doen geen beroep op de P5 engine maar gebruiken de bestaande Perfect Pixel Ultra HD. 3-zijdig Ambilight (met uitzondering van de 7201) en 400 nits zijn ook aanwezig.

Als smart-tv platform blijft Android TV van de partij. Ditmaal gaat het over de versie Android M. De tv’s blijven compatibel met de HDR-uitzendingen van Netflix.

Philips 6000 reeks

De Serie 6000 verschilt weinig van de tv’s uit 2016. Bij de 6482, verkrijgbaar in 49-inch en 55-inch, is de piekhelderheid gestegen naar 400 nits en sijpelt Micro Dimming Pro voor de eerste maal door naar de 6000-reeks. De 6482 krijgt ook het label HDR Premium mee en 14-bit kleurenprocessing. Net als bij de 7502 is ook op de 6482 een soundbar aanwezig, al is die met zijn 25W ietsje minder krachtig.

Andere modellen in de 6000 Series zijn de 6432 en de 6412, verkrijgbaar in schermformaten gaande van 43-inch tot 65-inch, en de 6402, een Full HD model.

Prijzen en beschikbaarheid

