Dit zijn de nieuwe tv-reeksen op Netflix in 2017 waar we naar uitkijken

Voor 2017 heeft Netflix een monsterbudget voorzien voor tv-reeksen. Favorieten zoals Orange is the New Black, House of Cards, Narcos en Stranger Things zijn opnieuw van de partij. Maar ook heel wat nieuwe reeksen worden op ons losgelaten.

Dit zijn de nieuwe tv-reeksen waar we naar uitkijken op Netflix in 2017. Tussen haakjes al de releasedata die bekend zijn.

1/ A Series of Unfortunate Events (13 januari 2017)

Deze reeks is gebaseerd op de kinderboeken van Lemony Snicket en is misschien wel het meest bekend van de (tegenvallende) film uit 2004 met Jim Carrey.

In acht afleveringen zal regisseur Barry Sonnenfeld (Men in Black) proberen beter te doen. Met genoeg materiaal voor drie seizoenen zijn de verwachtingen hoog gespannen.

De serie volgt drie weeskinderen, Violet, Klaus en Sunny, die gaan samenwonen met hun verre oom Olaf (Neil Patrick Harris). Die is van plan de erfenis van de drie kinderen te stelen, en verliest daarom de voogdij. Hij blijft de kids achtervolgen naar hun nieuwe pleeggezinnen.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

2/ Dark

Deze eerste Duitse reeks van Netflix is van de producers achter de uitstekende film ‘Das Leben der Anderen’. Het speelt zich af in het hedendaagse Duitsland waar twee kinderen verdwijnen. In tien afleveringen van een uur lang maakt het verhaal een supernatuurlijke wending die teruggaat tot dezelfde stad in 1986.

3/ Frontier (20 januari 2017)

Jason Momoa, bekend van Game of Thrones en binnenkort de film Aquaman, is de ster in dit historisch drama dat zich afspeelt in het Noord-Amerika van de achttiende eeuw. Meedogenloze pelsjagers en Europese ondernemers vechten om de heerschappij over de bonthandel vanuit de machtige Hudson’s Bay Company.

Frontier bestaat uit slechts zes afleveringen. Netflix heeft nog voor de première een tweede seizoen van zes afleveringen van Frontier besteld.

4/ Iron Fist (17 maart 2017)

Miljardair Danny Rand (Finn Jones, beter bekend als het personage Loras Tyrell uit Game of Thrones) keert terug naar New York City na verschillende jaren vermist te zijn. Het scenario laat zich al raden: hij trekt ten strijde tegen de corruptie in zijn stad, en doet daarvoor een beroep op zijn ‘ijzeren vuist’.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

5/ The Punisher

Frank Castle, gespeeld door de uitstekende Jon Bernthal, maakte een grote indruk in het tweede seizoen van Daredevil, en krijgt nu een eigen reeks.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

6/ The Defenders

Deze derde nieuwe miniserie van Marvel voor 2017 brengt alle helden uit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist samen. Verwachte release in de herfst.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

7/ Mindhunter

Deze nieuwe David Fincher (The Social Network en Gone Girl) reeks is gebaseerd op het boek Mind Hunter: Inside The FBI’s Elite Serial Crime Unit uit 1996 van John Douglas en Mark Olshaker. Details zijn erg vaag maar het zou gaan om twee FBI-agenten die voormalige seriemoordenaars ondervragen om nieuwe moordzaken op te lossen.

8/ El Chapo

Deze reeks vertelt het verhaal van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo ofte Joaquin Guzman. Deze coproductie met de Amerikaanse zender History is van de hand van Chris Brancato, de maker van de Netflix-serie Narcos.

