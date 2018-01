De eerste details over de LG televisies voor 2018 zijn bekend. Zo komt het AI-platform ThinQ naar de OLED-tv’s en de Super UHD tv’s van LG.

ThinQ

Het nieuwe ThinQ maakt gebruik van artificiële intelligentie om de televisie-ervaring naar een hoger niveau te tillen, zegt LG. Het is een toevoeging voor LG’s smart tv-platform webOS. Zo zal je via spraak op zoek kunnen gaan naar nieuwe content of vragen kunnen stellen aan de tv.

Hoewel de tv’s voor de stembediening zowel Google Assistant als Amazon’s Alexa ondersteunen, lijkt vooral een prominente rol weggelegd voor Google Assistant. Want enkel Google Assistant werkt via het microfoontje dat zit ingebouwd in de meegeleverde afstandsbediening. Om Alexa te gebruiken zal je dus een externe controller of speaker zoals de Echo Plus of Echo Dot moeten inzetten.

ThinQ functioneert bijkomend als smart home hub voor andere producten als robotstofzuigers, luidsprekers en verlichting.

Alpha 9 processor en HFR

Het overgrote deel van de nieuwe televisies van LG krijgt een geavanceerde beeldprocessor ingebouwd, de Alpha 9. Die bevat onder meer een 4-stappen proces voor ruisvermindering, het verwijderen van effecten als banding en een algoritme om kleuren nog beter weer te geven.

Nagelnieuw is de ondersteuning voor High Frame Rate (HFR) waardoor de tv beelden tot 120 frames per seconde kan verwerken en tonen. Dat is interessant voor sportuitzendingen, snelle actiescènes en gaming.

Wel een kleine kanttekening: omdat HDMI 2.1 ontbreekt op de nieuwe tv’s zal HFR enkel mogelijk zijn via streaming of televisie-uitzendingen via de ATSC 3.0-standaard.

Het zijn voorlopig de eerste tv’s die overweg kunnen met HFR, een ontwikkeling die de volgende jaren wel eens een grote vlucht zou kunnen nemen. Momenteel is het aanbod van HFR-content echter nog erg magertjes.

LG OLED televisies voor 2018

De A9 processor zal in de OLED-televisiereeksen C8, E8 en W8 worden gebruikt. De B8 OLED-tv krijgt een iets minder krachtige processor, de Alpha 7, die zijn beperkingen heeft op het vlak van HFR.

Qua schermgroottes geen verrassingen in vergelijking met 2017. De B8 en E8 zijn beschikbaar in 55-inch en 65-inch, terwijl de C8 naast die 2 formaten ook een tv in 77-inch krijgt. De W8 wallpaper OLED tv is er in 65-inch en 77-inch.

Ook het design verschilt amper van de televisies uit 2017.

LG Super UHD tv’s voor 2018

Naast de OLED-televisies blijft LG in 2018 sterk inzetten op zijn Super UHD TV’s met de Nano Cell-technologie. Zo krijgen de premium modellen SK9500 en SK8500 – beiden verkrijgbaar in een beeldgrootte van 55-inch en 65-inch – nu een achtergrondverlichting op basis van full-array leds met local dimming (FALD).

In tegenstelling tot Edge leds kunnen de zones met leds onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd en is er minder lichtverlies.

In combinatie met de Alpha 7 beeldprocessor moet dat in de praktijk zorgen voor beelden met dieper zwart en verbeterde, nog meer accurate kleuren. Vooral High Dynamic Range content zal daar sterk van gaan profiteren.

De SK8000 maakt wel nog gebruik van Edge leds met local dimming.

Alle schermen zijn van het IPS-type wat voor betere kijkhoeken zorgt.

HDR

Alle LG televisies zullen trouwens in 2018 vier HDR-formaten gaan ondersteunen: HDR10, HLG, Dolby Vision en Advanced HDR van Technicolor. Die laatste wordt later door middel van een firmware-upgrade toegevoegd.

De tv’s voor 2018 krijgen bovendien de vernieuwde beeldinstelling 4K Cinema HDR mee (voorheen Active HDR). Die gaat 4K HDR-beelden dynamisch beeld voor beeld verbeteren en betere Tone-Mapping toepassen zodat kleuren er sterker en natuurlijker uitzien.

Dolby Atmos

Op geluidsvlak zullen de nieuwe tv’s Dolby Atmos standaard ondersteunen. De uitwerking verschilt van tv tot tv maar het Dolby Atmos-signaal kan bijvoorbeeld wel via Netflix ontvangen worden en in bitstream worden doorgestuurd naar een soundbar of versterker.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De televisies worden officieel voorgesteld op de technologiebeurs CES in Las Vegas begin deze maand.

