Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de 7 beste televisies die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste tv met Artificiële Intelligentie (AI): LG 65SK9500

Artificiële intelligentie transformeert smart functies op televisies, en de SK9500 van LG is baanbrekend op dit vlak. Als topmodel van LG’s Super UHD-lijn in 2018 levert het een fijn Ultra HD-beeld (met Dolby Vision-ondersteuning) dankzij IPS Nano-Cell-technologie met Full Array LED Dimming Pro, met een krachtige AI dat de naam ‘AI ThinQ’ draagt die samenwerkt met Google Assistant. Dit systeem werkt met bestaande Google Assistant and Amazon Alexa-toestellen, zodat je kanalen, ingangen en andere aanpassingen kunt veranderen met stembevelen. Het nieuwste webOS-platform en Magic Remote maakt het navigeren door de enorme hoeveelheid streaming apps een waar plezier. Dit is een AI-tv met uitstekende aansluitingen en intuitieve functies die rekening houden met de noden van de individuele gebruiker.

Beste koop onder de OLED-tv’s: Philips 55OLED803

Philips combineert het meest recente 2018 OLED paneel met zijn vernieuwde P5 beeldverwerkingschip voor verbluffende resultaten op dit 55 inch model, en dat aan een verleidelijke prijs. Deze Ultra HD OLED tv zet beelden met standaard dynamisch bereik om naar bijna HDR-kwaliteit met behulp van Philips’ nieuwste beeldtechnologie, ‘Perfect Natural Reality’. Ook voor echte HDR-beelden is deze televisie een uitstekende keuze, dankzij rijke, natuurlijke kleuren, perfecte zwartweergave, uitstekende bewegingsscherpte en ondersteuning voor de nieuwste HDR10+-standaard. Philips’ unieke Ambilight technologie geeft een extra zetje aan de visuele prestaties, en het krachtige 50 Watt geluidssysteem en Android TV met Google Assistant ronden deze prachtige en veelzijdige tv af.

Beste Premium LCD-tv: Samsung 65Q9FN

Het topmodel uit Samsungs QLED reeks valt op door zijn oogstrelend design en discrete installatie-opties. Het 65 inch Ultra HD scherm gebruikt slechts één slanke, bijna onzichtbare kabel die hem verbindt met de One Connect box die alle aansluitingen en elektronica bevat. Wanneer je geen tv kijkt, toont het scherm dankzij Samsungs Ambient Mode kunstwerken, nuttige informatie, of je eigen foto’s, terwijl het energieverbruik minimaal blijft. En dankzij ‘Smart Things’ technologie maakt de tv ook deel uit van een smart home ecosysteem. Nog indrukwekkender is de beeldkwaliteit. De 65Q9FN is uitgerust met een Full Array achtergrondverlichting met local dimming die de Samsung Q-engine beeldverwerking gebruikt om adembenemende beelden op het scherm te zetten. SDR en HDR content, inclusief HDR10, HDR10+ en HLG betoveren je met een superbreed kleurbereik, zeer hoge helderheid en diepe zwartwaardes.

Beste Premium OLED-tv: LG OLED65E8

Met de 65 inch E8 zet LG een superieure en bijzonder veelzijdige Ultra HD HDR tv in de markt, waarbij schitterende beelden slechts een deel van het verhaal zijn. Zo is er de slimme interactie en video-op-aanvraag via de uitstekende WebOS-interface die verrijkt is met LG’s ThinQ A.I. De televisie speelt Dolby Atmos soundtracks voor dat extra beetje onderdompeling is het geluid. Het picture-on-glass ontwerp past dan weer perfect in elke huiskamer. De combinatie van het nieuwe, helderdere OLED paneel en de Alpha 9 beeldverwerkingschip zorgen voor prachtige beeldprestaties met rijk contrast en diepe, intense kleuren. De OLED65E8 ondersteunt Dolby Vision HDR beelden zowel van schijf als streamingdiensten. HDR10 materiaal krijgt een extra zetje dankzij LG’s indrukwekkende beeldverwerking. Dit is een waardige winnaar in de Premium OLED TV categorie.

Beste Home Cinema TV: Philips 65OLED903

Filmfanaten op zoek naar een fantastische thuisbioscoop ervaring eisen indrukwekkend, meeslepend beeld én geluid. En die combinatie biedt het 65 inch OLED vlaggenschip van Philips volop. Dankzij een exclusieve samenwerking met HiFi-specialist Bowers & Wilkins is het toestel uitgerust met een op maat gemaakte soundbar, voorzien van aparte midbass en treble drivers in geïsoleerde chassiskamers die een rijk en gedetailleerd geluidsveld creëen. Philips’ eigen, krachtige P5 beeldprocessor met de nieuwe ‘Perfect Natural Reality’ beeldbewerking en uitgebreide kalibratiemogelijkheden garandeert heerlijk UHD HDR (en upscaled SDR) beeld met een diep zwartniveau, fijn schaduwdetail, uitzonderlijk contrast en een breed kleurbereik. Kortom, de 65OLED903 biedt topprestaties, vergezeld van de unieke Ambilight sfeer, zodat je het allerbeste haalt uit je Ultra HD Blu-ray en streaming bronnen.

Beste koop LCD-tv: TCL 55DC760

Deze 55 inch midrange UHD-televisie van TCL heeft voor iedereen iets te bieden. Naast het nieuwe Android 8.0 smart tv systeem, is het toestel voorzien van HDR-ondersteuning en krijgt het geluid een flinke boost van de geïntegreerde tweeweg JBL soundbar. Sport, film en games profiteren allemaal van het uitgebreide kleurbereik en de ruime kijkhoek. Ook wie niet recht voor de televisie zit, geniet van knappe beelden. In de menu’s vind je ruime mogelijkheden om het beeld naar smaak aan te passen. De geïntegreerde Chromecast-functie en Google Assistant van Android tv zorgen voor een eenvoudig gebruik en snelle toegang tot online content. De 55DC760 biedt uitstekende waarde voor zijn geld, des te meer wanneer je alle features, het elegant ontwerp en de ruime selectie aansluitingen in aanmerking neemt.

Monitor Innovatie: Sharp Aquos LV-70X500E

8K is niet de toekomst – het is al in het heden gearriveerd. Gewapend met een native 7.680 x 4.320 pixel display (16 maal de resolutie van Full HD), levert dit 70 inch LCD-monitor van panelfabrikant Sharp een detailniveau dat je moet gezien hebben. Van zijn acht HDMI-ingangen worden vier in parallel gebruikt om een 8K-videosignaal te verwerken, en er zijn twee USB-poorten die 8K-foto’s ondersteunen. Maar je moet niet wachten op 8K-content. De LV-70X500E bezit krachtige 8K-upscalingtechnologie en Full Array local dimming voor een contrastrijke en haarscherpe reproductie van je UHD HDR-filmcollectie. Dit is een verbluffend mooie propositie van Sharp die het begin van een nieuw tijdperk aankondigt.