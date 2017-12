In januari mogen we uitkijken naar 2 interessante nieuwe reeksen bij Amazon: sci-fi anthologie Electric Dreams en het misdaaddrama McMafia. De laatste is ook te zien op BBC One.

2 januari: McMafia

Deze misdaadserie uit de stal van de BBC is geïnspireerd op de non-fictie bestseller van Misha Glenny. Met een internationale sterrencast vertelt McMafia het verhaal van Alex Godman (Norton), zoon van Russische maffiosi die in Engeland opgroeit. Alex probeert de schaduw van dit criminele verleden te ontvluchten met zijn vriendin Rebecca (Rylance) en een eigen bedrijf, totdat zijn moorddadige familiegeschiedenis weer tot leven komt en alles op scherp zet.

De eerste aflevering gaat op 2 januari exclusief via Amazon Prime Video in première. De tweede aflevering zal op woensdag 3 januari beschikbaar zijn, waarna de volgende zes afleveringen van de achtdelige serie de dag na de uitzending op BBC te zien zullen zijn.

De serie is ook te zien via BBC One, vanaf 1 januari 2018.

12 januari: Electric Dreams

Elke aflevering van deze 10-delige serie is gebaseerd op boeken van de sci-fi auteur Philip K. Dick, wiens verhalen de inspiratie vormden voor films als Blade Runner en Minority Report.

Electric Dreams speelt zich af in een unieke wereld: van de verre uithoeken van het heelal tot dichterbij huis. De verschillende verhalen hebben één ding gemeen: centraal staat het universele belang en de rol van de mensheid.

De sterrencast bestaat onder andere uit Steve Buscemi, Bryan Cranston, Greg Kinnear, Anna Paquin, Richard Madden en Liam Cunningham.