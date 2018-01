Amazon kondigt de nieuwe line-up aan voor Prime Video in februari: de thriller-dramaserie Absentia en zes nieuwe afleveringen van The Tick (seizoen 1B).

2 februari: Absentia

De Original dramaserie Absentia, met in de hoofdrol Castle’s Stana Katic, draait om FBI-agent Emily Byrne (Katic). Ze is op jacht naar een van Boston’s meest beruchte seriemoordenaars, als ze ineens verdwijnt zonder een spoor achter te laten; ze wordt in absentia doodverklaard.

Zes jaar later wordt Emily gevonden in een hutje in het bos. Ze is stervende en kan zich niks herinneren van de jaren dat ze vermist is geweest. Eenmaal thuis komt ze erachter dat haar man hertrouwd is en hun zoon door een andere vrouw wordt opgevoed. Al snel raakt ze betrokken bij een reeks nieuwe moorden…

Aantal afleveringen: 10

23 februari: The Tick (tweede helft seizoen 1)

Vanaf 23 februari is The Tick terug, en deze keer met nog meer actie! In een wereld waar superhelden al tientallen jaren bestaan, komt een accountant met issues en zonder krachten erachter dat zijn stad geregeerd wordt door een dood gewaande superschurk. Terwijl hij worstelt om de samenzwering bloot te leggen, komt hij in aanraking met een vreemde blauwe superheld. Samen beginnen ze aan een avontuur met krankzinnige slechteriken, bloederige burgers, doldwaze wetenschap en bovenmenselijke freakery.