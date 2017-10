1 10 november 2017: Amazon’s Fall 2017 Half-Hour Pilot Season

10 november lanceert Amazon drie nieuwe pilots als onderdeel van het pilotprogramma, een soort testcase voor nieuwe programma’s. Het gaat om The Climb, Love You More en Sea Oak.

The Climb is een komedie over de nieuwe American Dream. De serie speelt zich af in Detroit en volgt een kantoorassistent die samen met haar beste vriendin alles op alles zet om internet famous te worden. Christina Lee (Search Party, Wet Hot American Summer: First Day of Camp) is de showrunner van de pilot.

In Love You More volgen we Karen Best (Patti Cake), een meid met een grote persoonlijkheid, een groot hart en een grote voorliefde voor Chardonnay. Een combinatie die soms leidt tot nog grotere fouten met mannen. Ze blinkt uit in haar baan als liefdevolle begeleider in een woongroep voor jonge mensen met Downsyndroom. Dat Karen ook over een dijk van een stem beschikt, blijkt en passant uit de briljante vertolking van fantasy rock songs.

Sea Oak is een komedie met in de hoofdrol Emmy-winnaar Glenn Close (Damages, The Wife), geregisseerd door Golden Globe-winnaar Hiro Murai (Atlanta). De serie draait om tante Bernie, een ingetogen en ongehuwde arbeidersvrouw uit een van de steden in de industriële ‘Rust Belt’, die om het leven komt bij een inval in haar huis. Ze is zo ontevreden met haar leven dat ze terugkomt uit de dood, vastbesloten om het leven te krijgen dat ze nooit heeft gehad. Haar eerste stap is een bezoek aan haar achtergebleven familie, een quasi-stripper en twee onverschillige nichtjes, om de nodige eisen te stellen.