Deze series verschijnen in oktober op Amazon Prime Video

Komende maand zijn er weer een aantal nieuwe series te zien via Amazon Prime Video in België en Nederland, waaronder de gloednieuwe serie Lore.

Lore

De Amazon Original serie Lore is gebaseerd op de gelijknamige populaire podcast en vertelt de angstaanjagende verhalen van echte mensen en gebeurtenissen rondom bekende mythes en legenden, zoals vampiers, weerwolven, seances en bezeten poppen.

Red Oaks (seizoen 3)

Vanaf 20 oktober kunnen Prime Video leden kijken naar het derde seizoen van Red Oaks. Dat speelt zich ditmaal af in de zomer van 1987. David werkt bij een videoproductiemaatschappij in de Big Apple en heeft nog niet echt geluk met de vrouwen in New York. Gelukkig heeft hij zijn huisgenoot Wheeler die hem kan opvrolijken. Wheeler heeft echter ook zijn eigen problemen wanneer er een aantrekkelijke rivaal waarmee hij moet strijden voor Misty’s aandacht. Ondertussen heeft Nash ook nieuws voor de opgesloten Getty; de toekomst van hun geliefde Red Oaks wordt bedreigd.

Thursday Night Football

Voor de American football fans die je wakker mag maken voor NFL wedstrijden is in oktober elke donderdag een wedstrijd live te zien via Amazon Prime Video. De wedstrijden starten midden in de nacht onze tijd, om 02:25u.

Amazon produceert speciaal voor deze live-uitzendingen een audio track met twee commentators; een die verslag doet van het spel en een die aanvult met statistieken, achtergrondinformatie en details rondom bijvoorbeeld de strategie van de teams.

Thursday Night Football schema in oktober

05/10: New England Patriots vs. Tampa Bay Buccaneers

12/10: Philadelphia Eagles vs. Carolina Panthers

19/10: Kansas City Chiefs vs. Oakland Raiders

26/10: Miami Dolphins vs. Baltimore Ravens

