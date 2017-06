Deze series verschijnen in juni op Amazon Prime Video

Vanaf juni zijn er weer twee nieuwe Amazon Original Series te zien op Amazon Prime Video: Long Strange Trip en Le Mans: Racing is Everything.

2 juni: Long Strange Trip

De 30-jarige odyssee van the Grateful Dead is het meest onwaarschijnlijke succesverhaal in de geschiedenis van rock-’n-roll. Long Strange Trip duikt in de visie, innovatie en toewijding aan hun publiek die de band één van de meest invloedrijke groep muzikanten van hun generatie maakte.

De documentaire biedt meer dan alleen een kijkje achter de muziek van de getalenteerde en geliefde groep, en is een inspirerend verhaal over artistieke expressie en de opkomst en ondergang van de tegencultuur in de 20e eeuw.

9 juni: Le Mans: Racing is Everything (Seizoen 1)

Wie eens een kijkje achter de schermen wenst te nemen van de 24-uurs autorace van Le Mans moet zeker deze reeks op zijn of haar agenda zetten. De documentaire, gefilmd in 4K, neemt kijkers mee van Kuala Lumpur tot de Côte D’Azur en biedt ongeëvenaarde toegang tot zes teams die strijden om de eer. Onder leiding van de Duitse drievoudig Le Mans kampioen André Lotterer gaat het Audi team voor de negende overwinning in tien jaar. We volgen ook de teams van Porsche, Nissan, Rebellion, Toyota en Aston Martin.

Amazon Prime Video is sinds december 2016 beschikbaar in België en Nederland. Hoe je best te werk gaat om te kunnen kijken, lees je in volgend artikel:

