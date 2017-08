Deze series en films verschijnen in september op Netflix

In september krijgen we het derde seizoen van Narcos te zien, en kunnen we elke week nieuwe afleveringen van Star Trek Discovery verwachten.

1 september 2017: Narcos (seizoen 3)

Na de dood van Pablo Escobar ligt de focus in het derde seizoen van Narcos op het Cali-kartel. De strijd tegen cocaïne woedt steeds heviger. Agent Javier Pena is terug van de partij; hij leidt de jacht van de DEA op het Cali kartel. Leider van het Cali kartel is Gilberto Rodriguez Orejuela (Damian Alcazar).

Beschikbaar in Ultra HD 4K

Aantal afleveringen: 10

15 september 2017: American Vandal (seizoen 1)

American Vandal is een satire op het true-crime genre. De acht afleveringen die een half uur duren steken de draak met bestaande documentaires op Netflix, zoals Making a Murderer en The Keepers. Op een middelbare school in de VS zijn 27 auto’s beklad met obscene tekeningen. De student Dylan Maxwell wordt verdacht maar een documentairemaker denkt dat hij onschuldig is.

Aantal afleveringen: 8

15 september 2017: First They Killed My Father (film)

Deze film is geregisseerd door Angelina Jolie en speelt zich niet toevallig af in Cambodja, het land waar Jolie haar hart aan heeft verloren en waar ze humanitair actief is. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Loung Ung en speelt zich af in de jaren zeventig tijdens het bloedige Rode Khmer-bewind

25 september 2017: Star Trek Discovery

Iets houdt zich schuil aan de rand van het gebied dat door de Federation wordt gecontroleerd. Starfleet zal nooit meer hetzelfde zijn. Ontdek vanaf 25 september wekelijks een gloednieuw tijdperk van Star Trek op Netflix.

Reageer