Deze series en films verschijnen in mei op Netflix

De maand mei belooft heel wat nieuwe seizoenen, films en documentaires op Netflix. We pikken er de interessantste uit.

5 mei: Sense 8 (seizoen 2)

In deze meeslepende serie van de makers van The Matrix en Babylon 5 ervaren acht personen via telepathie elkaars leven. De acht Sensates ontdekken met gevaar voor eigen leven aanwijzingen voor een grote samenzwering en werken samen aan een uitdagende nieuwe missie.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

5 mei: The Mars Generation

Al eeuwenlang spreekt de planeet Mars tot de verbeelding. Nu de kans op een bemande missie naar Mars wel erg dichtbij is onderzoeken Bill Nye, Neil deGrasse Tyson en een nieuwe generatie ruimtefanaten samen of menselijk leven op Mars mogelijk is in deze documentaire.

12 mei: Master of None (seizoen 2)

Master of None is een Amerikaanse comedyserie van stand-up comedian Aziz Ansari. In de serie speelt hij Fev, een acteur die in New York op zoek gaat naar nieuwe rolletjes in films maar vooral blijft hangen in het reclamecircuit. Hij weet niet wat hij wil met zijn leven en stelt zich constant vragen.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

26 mei: War Machine (Film)

De Australische regisseur David Michôd (Animal Kingdom, The Rover) vertelt het verhaal van de rise & fall van een Amerikaanse generaal (Brad Pitt). De oorlogsparodie is geïnspireerd op het boek The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan van Michael Hastings. Met deze prestigieuze film wil Netflix ook aantonen dat het meer kan dan goede televisiereeksen maken.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

26 mei: Bloodline (seizoen 3)

Het derde seizoen wordt het laatste voor dit familiedrama rond de Rayburns. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er vijf seizoenen gingen komen, maar dit werd nu aangepast naar drie. Benieuwd hoe de makers de verhaallijnen hebben aangepast rond deze familie in Florida Keys.

30 mei: House of Cards (seizoen 5)

In seizoen 5 is Claire Underwood de running mate van Frank, die campagne voert voor het presidentschap. Het vijfde seizoen volgt wat later dan we gewend zijn. Misschien wilden de makers inspiratie opdoen bij de huidige president Donald Trump? Beau Willimon, de schrijver die instond voor de eerste vier seizoenen, geeft nu het stokje door aan Melisse James en Frank Pugliese. Tijd voor nieuwe plotwendingen?

Beschikbaar in Ultra HD 4K

