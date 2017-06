Deze series en films verschijnen in juni op Netflix

Ook de maand juni belooft heel wat nieuwe seizoenen, films en documentaires op Netflix. We pikken er de interessantste uit.

2 juni: Flaked (seizoen 2)

Na een korte afwezigheid keert Chip terug naar Venice en merkt hij dat hij niet bepaald welkom is. Hij heeft geen winkel, geen vrienden en niet eens een gastenhuis om in te wonen. Het zal nog wel even duren voordat hij alles weer op een rijtje heeft.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

9 Juni: Orange is the New Black (seizoen 5)

De maand juni staat zonder twijfel in het teken van een nieuw seizoen van de hitserie Orange is the New Black. Dat speelt zich af over een periode van drie dagen, en dat is een stuk korter dan vroegere seizoenen. Orange is the New Black gaat trouwens nog minimaal tot seizoen 7 door.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

16 juni: CounterPunch

Discipline, inzet, teleurstelling en overwinning staan allemaal op het lijstje in de visie op de bokswereld van regisseur Jay Bulger. Deze jonge boksers zijn vastbesloten om tegen alle verwachtingen in net zo beroemd te worden als de meest bekende en vereerde kampioenen binnen de sport. CounterPunch bokst het voor elkaar met een onomwonden blik op de onvermijdelijke pijn en trots op de weg naar succes.

23 juni: Glow (seizoen 1)

GLOW is geïnspireerd op de korte populaire serie uit de jaren 80 en vertelt het fictieve verhaal van Ruth Wilder (Alison Brie). In het Los Angeles van de jaren 80 kan deze werkloze actrice net haar hoofd boven water houden en ziet ze een laatste kans om door te breken wanneer ze zich in de glitter- en lycrawereld van het damesworstelen stort. Ruth werkt samen met twaalf buitenbeentjes in Hollywood en moet ook concurreren met Debbie Eagan (Betty Gilpin). Deze voormalige soapactrice stapte uit de business om moeder te worden, maar gaat weer aan de slag nu haar perfecte leventje toch niet ideaal blijkt te zijn. Aan het roer staat Sam Sylvia (Marc Maron), een geruïneerde regisseur van B-films die nu een groep vrouwen moet begeleiden bij hun worstelcarrière.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

28 juni: Okja

Deze Netflix-film kreeg op het voorbije filmfestival van Cannes heel wat bagger over zich heen door een foute projectie. Al ligt ook de materie Netflix en films maken erg gevoelig doordat de bioscoop wordt gepasseerd. Anyway, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal en Paul Dano schitteren in dit drama over een meisje dat wil voorkomen dat haar lieve dierenvriend wordt ontvoerd door een machtig bedrijf.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

30 juni: Gypsy (seizoen 1)

Over Gypsy is er nog bitter weinig bekend. De centrale figuur Jean Holloway (gespeeld door Naomi Watts) is een therapeut die gevaarlijke intieme relaties ontwikkelt met de mensen in het leven van haar patiënten.

