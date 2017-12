Dark, het tweede seizoen van The Crown en de big-budget film Bright zijn zowat het belangrijkste dat we in december 2017 op Netflix te zien krijgen.

1 december 2017: Dark (seizoen 1)

De verdwijning van twee kinderen in het Duitse dorpje Winden creëert een kloof die het concept van tijd op zijn kop zet. De vraag is niet door wie de kinderen zijn ontvoerd, maar wanneer.

In de loop van tien afleveringen krijgt het verhaal een bovennatuurlijke twist, met een connectie naar hetzelfde dorpje in het jaar 1986. Meer kunnen we niet vertellen over deze eerste Duitse Netflix Original.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

Aantal afleveringen: 10

8 december 2017: The Crown (seizoen 2)

Wat moeten we nog vertellen over The Crown? De serie verraste ons vorig jaar en kon ons tot het einde boeien. Seizoen 2 start met het Britse leger dat een illegale oorlog in Egypte uitvecht, en eindigt met een schandaal dat de derde premier onder Koningin Elizabeth’s bewind ten val brengt.

Het tweede seizoen is meteen ook het allerlaatste voor actrice Claire Foy, die de jongere Queen speelt. Ditmaal krijgen we ook enkele nieuwe acteurs te zien, met onder andere Michael C. Hall en Jodi Balfour die John F. Kennedy en vrouw Jackie vertolken.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

Aantal afleveringen: 10

22 december 2017: Bright (film)

Netflix verwacht heel wat van deze actiethriller met acteurs Will Smith en Joel Edgerton als hoofdpersonages en David Ayer, bekend van Suicide Squad, als regisseur. Beide acteurs spelen een koppel agenten die tijdens een nachtelijke patrouille een langvergeten relikwie proberen uit handen te houden van allerlei vijanden.

Beschikbaar in Ultra HD 4K