Denon Heos AVR: compacte AV-receiver maakt komaf met kabels

Denk aan een AV-receiver en je ziet een uit de kluiten gewassen toestel opduiken met een kluwen van kabels en aansluitingen. Niet zo bij de HEOS AVR van Denon: minimalisme zegeviert op dit toestel.

De HEOS AVR maakt gebruik van 5.1-kanalen waardoor de nieuwste surroundformaten zoals Dolby Atmos of DTS:X niet ondersteund worden. Nu, veel maakt dat niet, met deze receiver mikt Denon sowieso op een specifieke doelgroep.

Door de ingebouwde muziekstreaming en multi-room mogelijkheden wil Denon komaf maken met het trekken van kabels naar de achterste surroundkanalen. Wie twee extra draadloze HEOS luidsprekers aankoopt, hoeft niet langer kabels te voorzien naar achteren. Ook een draadloze subwoofer van Denon, die er binnenkort aan komt, kan aan de receiver gekoppeld worden. Een stroomaansluiting heb je uiteraard wel nog nodig.

Fysiek een luidspreker aansluiten en laten versterken kan ook nog altijd. Elk kanaal biedt dan een versterking van 50 Watt.

Installatiegemak staat dus voorop. Alle instellingen verlopen via de HEOS app waardoor je niet alleen de versterker instelt, maar die ook kan opnemen in een breder multi-roomsysteem HEOS.

Uiteraard kan de HEOS AVR overweg met zowat alle muziekstreamingdiensten zoals Spotify (incl Connect), Deezer en Tidal, en kan je met Bluetooth rechtstreeks streamen vanaf je tablet of smartphone. Er is ook ondersteuning voor hi-res audio (DSD 2.4 en 5.6 Mhz en FLAC), ongeacht of je dit nu doet via usb of draadloos.

Qua surroundformaten is er decodering voor Dolby TrueHD en DTS Master Audio.

De HEOS AVR heeft vier HDMI 2.0a aansluitingen die compatibel zijn met 4K Ultra HD, en Audio Return Channel waardoor je met één kabel de tv aansluit op de receiver voor beeld én geluid.

De Denon HEOS AVR zal verkrijgbaar zijn vanaf april 2017 voor waarschijnlijk 1000 euro.

