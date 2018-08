AEG introduceert een snoerloze stofzuiger die het stofzuigen opnieuw uitvindt. De baanbrekende AEG FX9 heeft een innovatief ontwerp, maakt gebruik van een krachtige accu-technologie en combineert de prestaties van de traditionele stofzuiger met de bewegingsvrijheid van een steelstofzuiger. De AEG FX9 is vanaf september in de winkel verkrijgbaar.

“De FX9 is ongekend veelzijdig,” aldus Ola Nilsson, Head of Electrolux business area Home Care and Small Domestic Appliances. “Dit is dan wel een snoerloze, maar ook meteen een ongelooflijk krachtige stofzuiger. De FX9 maakt alles schoon, van vloeren tot gordijnen – het hele huis van boven tot beneden op één enkele accu-lading.”

“De FX9 biedt fantastische prestaties en een fantastische gebruiksduur. Het aantrekkelijke design zorgt ervoor dat de stofzuiger ook niet meer weggestopt hoeft te worden met de andere schoonmaakspullen. Gebruikers gaan de stofzuiger altijd binnen handbereik willen houden. De FX9 is krachtig, mooi om te zien en biedt veel gebruiksgemak. Dit is een stofzuiger die werd ontwikkeld passend bij het leven van nu.”

Belangrijkste eigenschappen:

• Het hele huis stofzuigen op één enkele accu-lading en met de vertrouwde prestaties van een traditionele stofzuiger.

• Dankzij de unieke verplaatsbare motor-unit en de uittrekbare slang kunt u zowel onder lage meubels als boven de meubels stofzuigen.

• De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan het type oppervlak dat wordt gezogen, ongeacht of dit een harde vloer of tapijt is.

• Dankzij de telescopische buis kunt u de stofzuiger zo instellen dat hij exact de juiste hoogte heeft voor u. De unieke verplaatsbare motor-unit en het lage zwaartepunt zorgen ervoor dat de FX9 bijzonder licht aanvoelt en heel makkelijk te bewegen is.

• De FX9 is zelfstaand en kan overal worden neergezet.

De stofzuiger zal voor de eerste keer aan het grote publiek worden voorgesteld tijdens de IFA-beurs die op 31 augustus 2018 in Berlijn van start gaat. Meer nieuws over prijs en verkooppunten zal volgen op Elektrozine.be!