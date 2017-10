Google brengt binnenkort een draadloze in-ear hoofdtelefoon uit die simultaan kan vertalen.

De Pixel Buds werken als volgt, als we mogen afgaan op de demo die Google gaf tijdens een evenement in San Francisco. Iemand sprak daar Engels tegen een Zweeds persoon, die vervolgens antwoordde in de eigen taal Zweeds, waarna kort nadien de smartphone in het Engels ‘terugsprak’ naar de Engelstalige persoon.

Volgens Google zou het werken voor liefst 40 talen waaronder ook het Nederlands. Wanneer de Pixel Buds naar België of Nederland komen is nog niet bekend. In de VS kosten ze alvast 159 dollar en zijn ze te verkrijgen vanaf november 2017.

Enige voorwaarde is een smartphone die Android 7.0 draait.