De big movies voor 2017

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook een hele resem nieuwe films die hun opwachting maken. Wij maakten een kleine selectie van wat je dit jaar zoal mag verwachten.

The Great Wall – 17 februari

Het verhaal van The Great Wall werd geschreven door Max Brooks, die we kennen van World War Z. Matt Damon speelt de hoofdrol en wordt geflankeerd door Pedro Pascal (die we kennen als Oberyn Martell uit Game Of Thrones). In deze actiefilm leren we dat de Chinese Muur niet enkel gebouwd werd om enkel mensen tegen te houden…

Logan – 3 maart

Logan! Yes! Onze redactie kijkt heel erg uit naar deze film, en dat om verschillende redenen. Hugh Jackman kruipt voor de allerlaatste keer in de huid van Wolverine en als de eerste trailer een basis voor de film zal zijn, lijkt het een mooi afscheid te gaan worden.

Kong: Skull Island – 10 maart

Er zijn al heel wat films geweest over King Kong, maar niet alle remakes waren even succesvol. Misschien kan Kong: Skull Island daar verandering in brengen. Aan de cast zal het alvast niet liggen: met Samuel L. Jackson, Brie Larson en Tom Hiddleston spelen er namelijk enkele straffe namen mee. Spektakelgewijs lijkt het ook wel goed te zitten, want naar verluidt wordt dit de grootste Kong ooit. Benieuwd!

Beauty and the Beast – 17 maart

Deze live-action verfilming van het bekende Disney-sprookje moet een van dé films van het voorjaar worden. En als we het succes van de Vlaamse musical als waardemeter mogen gebruiken, zal Beauty and the Beast ook in de bioscopen goed scoren. De cast is belachelijk goed: Dan Stevens, Emma Watson, Ewan McGregor en Sir Ian McKellen doen allemaal mee!

Power Rangers – 24 maart

Toegegeven, we teren vooral op nostalgie wanneer we deze film in dit lijstje zetten. Maar als je de trailer bekijkt, dan kan je niet anders dan hopen dat Power Rangers een goede film wordt. De rangers zelf worden niet meteen neergezet door de grootste namen, maar sterrenjagers krijgen ook Bryan Cranston en Elizabeth Banks voorgeschoteld. Go Go Power Rangers!

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – 5 mei

Als er één film van Marvel positief wist te verrassen, dan was het wel Guardians of the Galaxy. Het maakt van Chris Pratt een grote ster en iedereen smolt voor Groot. Nu is het meest onorthodoxe superheldenteam van het universum terug. Waarvoor precies, dat weten we nog niet zo goed, maar met James Gunn opnieuw in de regisseursstoel mag je je opnieuw een aan spectaculair en hilarisch avontuur verwachten.

Alien: Covenant – 19 mei

De Alien-reeks behoort tot de absolute klassiekers van de cinema en we zijn maar wat blij dat Ridley Scott een nieuw vervolg breidt aan het verhaal. Al is ‘vervolg’ niet echt het juiste woord, want Covenant speelt zich af vóór de oorspronkelijke films, maar wel na prequel Prometheus. Noomi Rapace en Michael Fassbender hernemen hun rollen en ook James Franco en Guy Pearce werden aan de cast toegevoegd.

Wonder Woman – 2 juni

‘Ein-de-lijk’, zullen vele comicfans denken. DC is nu volop bezig aan een inhaalbeweging richting Marvel en daarbij hoort uiteraard ook een eigen film voor Wonder Woman. Het is niet meteen de meest spectaculaire trailer, maar met Patty Jenkings (The Killing) als regisseur hebben we best hoge verwachtingen voor deze film.

Despicable Me 3 – 30 juni

Als we de beste animatiekomedies van de laatste jaren moeten opsommen, staat Despicable Me zeker in dat lijstje. Na een iets minder tweede deel en het toch wat teleurstellende Minions, hopen we dat Gru opnieuw kan uitpakken met een hilarisch verhaal.

Spider-Man: Homecoming – 7 juli

Ah, Spider-Man. Weinig superhelden die zo’n bizar traject afgelegd hebben als Peter Parker. Na de floptrilogie met Tobey Maguire kroop Andrew Garfield in de spinnenhuid en leek er best een goede basis gelegd voor de toekomst, totdat Marvel de filmrechten opkocht van Sony en besloot de Amazing Spider-Man trilogie (toen twee films ver) stop te zetten en voor een nieuwe Spider-Man-acteur te kiezen. We zagen de nieuwe Spidey Tom Holland al aan het werk in Captain America: Civil War en zijn benieuwd naar wat Homecoming (als laatste kans?) voor Spider-Man kan doen.

Dunkirk – 21 juli

Wanneer Christopher Nolan een nieuwe film lanceert, dan weet je dat je die al met stip mag aanduiden in jouw agenda. De maker van onder meer de Dark Knight-trilogie, Inception en Interstellar richt zijn pijlen nu op een historisch drama tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de hoofdrollen vinden we Tom Hardy en Cillian Murphy. Een om naar uit te kijken!

Justice League – 17 november

DC schakelt duidelijk een paar versnellingen hoger en komt naast Wonder Woman met een tweede film naar de zalen. Daarin zien we Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg. En daarmee krijgt Marvel eindelijk de nodige superhero competition!

Star Wars: Episode VIII – 15 december

We beëindigen 2017 op dezelfde manier als 2016 en 2015: met een Star Wars-film. Episode VIII bouwt verder op het schitterende Episode VII (duh) en uiteraard zien we dan ook de cast terugkeren: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac en Adam Driver zijn weer van de partij, net als Mark Hamill en de betreurde Carrie Fisher. Veel informatie over de plot is er nog niet, maar als de film een beetje op zijn voorganger lijkt, wordt het een ongelooflijk succes.

Welke film wil jij absoluut zien? Laat het ons weten in de reacties!

