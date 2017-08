De beste audioproducten 2017-2018 (EISA)

Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. We pikken er negen interessante winnaars in de categorie Hi-Fi uit.

Beste multiroom netwerkspeler: Yamaha WXC-50

Ondanks de geringe afmetingen is deze draadloze streaming voorversterker (zie foto boven) een hifi Zwitsers legermes dat een grote variëteit aan functies kan vervullen. Deze voorversterker werkt als stand-alone streamer of als DAC/voorversterker en heeft multiroom-functionaliteit dankzij Yamaha’s slimme MusicCast netwerksysteem. Deze technologie zorgt voor streaming door het hele huis, bediend via een eenvoudig te gebruiken app op je telefoon. De WXC-50 ondersteunt, alles van double-speed DSD tot hi-res FLAC-bestanden, en alle populaire muziekdiensten. Daarmee is het een betaalbare manier om multiroom-muziek naar je muziekinstallatie te brengen.

Klik hier om producten in te laden

Beste Hi-Fi innovatie: Devialet Gold Phantom

De ‘Gold’ versie is een grote stap voorwaarts in de evolutie van de originele Phantom luidspreker van Devialet. Unieke technologie zoals de ongelooflijke 4500W ADH (Analogue/Digital Hybrid) versterking en SAM bass management, zorgen ervoor dat de zijdelings gerichte bass domes een extreme laagweergave hebben en dat de nieuwe tweeter fantastisch speelt. Er zijn aansluitmogelijkheden voor AirPlay, Bluetooth en Spotify Connect, aangevuld met Ethernet en een optische digitale input. Niet eerder zat er zoveel hifi-vernieuwing in een zo kleine elegante behuizing.

Beste high-end stereosysteem: Marantz SA-10 en PM-10

Met de combinatie van SA-10 speler en de PM-10 versterker bereikt Marantz nieuwe hoogtes op het gebied van geluid en innovatie. De SA-10 speelt SACD, CD en muziekbestanden af met een extreem hoge kwaliteit, dankzij de Marantz Music Master-processing suite. Deze zet custom hardware en software in om te zorgen voor een echte 1-bit conversie. De nieuwe PM-10 is de eerste high-end klasse D-versterker van Marantz, uitgerust met nCore-modules van de hoogste kwaliteit die voor een bijzonder krachtig en vervormingsvrij geluid zorgen. Samen vormen de twee Marantz-toestellen een spectaculaire combinatie.

Beste betaalbare versterker: NAD C 338

NAD staat bekend voor versterkers die in hun prijsklasse veel power bieden, maar de C 338 doet er nog een schepje bovenop. Het is de eerste stereoversterker ter wereld met ingebouwde Chromecast-functie, waardoor je de belangrijkste muziekdiensten direct kan streamen. Ondanks de kleine afmetingen levert de klasse D-versterker 50 W per kanaal en heeft aansluitmogelijkheden voor bijna alles wat je kunt bedenken: Bluetooth, optische/coax digitaal, MM phono en line level ingangen. Met daarnaast een hoofdtelefoonaansluiting staat niets de prijs/kwaliteit verhouding van dit product in de weg.

Klik hier om producten in te laden

Beste betaalbare platenspeler: Pro-Ject Essential III Flexi-Range

Pro-Ject’s Flexi-Range bestaat uit zes verschillende modellen, waardoor elke type platenliefhebber zijn gading wel vindt. Van de zeer betaalbare Essential III tot de volledig uitgeruste Record Master – met elektronische snelheidsregeling, ingebouwde phono voorversterker, analoog/digitaal converter en USB-uitgang. Voor iedereen is er wel wat wils! Zelfs een aptX Bluetooth-model is beschikbaar. Alle draaitafels zijn uitgerust met een Ortofon OM10 pick-up element, weer een klankverbetering ten opzichte van zijn voorganger. Verkrijgbaar in de stijlvol passende kleuren rood, zwart of wit.

Beste hoofdtelefoon: Denon AH-D7200

Voor een hoofdtelefoon is draagcomfort ongelooflijk belangrijk. Dankzij de lichte walnoten oorschelpen en de schaapsleren draagband is de D7200 een van de meest plezierige hoofdtelefoons om te dragen. En klankmatig is hij even riant en weelderig. De D7200 is rijk en gedetailleerd, ideaal voor lange luistersessies. De nieuwe FreeEdge-drivers, gemonteerd in de gesloten cups met een memory foam afwerking, zorgen voor een transparant geluid dat nooit scherp of onaangenaam wordt. Een bijzonder fraaie terugkeer van Denon op het gebied van hoofdtelefoons.

Beste vloerstaande luidspreker: Q Acoustics Concept 500

Wanneer mainstream-luidsprekerfabrikanten de stap zetten naar het premium-segment kan het lastig worden. Niet voor Q Acoustics. Met de Concept 500 presenteert Q Acoustics onverschrokken een vloerstaande luidspreker met een hoogst geoptimaliseerde drivers en behuizing. Deze slanke luidspreker wordt geleverd in een witte of zwarte glimmende uitvoering, telkens met contrasterende houtfineer afwerking. De speciale tweeter past naadloos bij de dubbele mid/bass drivers. Deze zijn verzonken gemonteerd in de solide houtcomposietbehuizing met een gelontkoppeling in meerdere lagen . Deze Concept 500 klinkt verfijnder en muzikaler dan je voor deze prijs zou mogen verwachten.

Beste betaalbare luidspreker: Dali Spektor 6

Betaalbare vloerstaande luidsprekers zijn er niet veel beter dan de DALI SPEKTOR-familie. Het vlaggenschip SPEKTOR 6 heeft een zeer stevige gebouwde behuizing – beschikbaar in stijlvol zwarte of walnoten afwerking – die samen met de hoogwaardige dubbele mid/bass drivers en de uitstekende hoge tonen luidspreker voor een bijzonder indrukwekkende sound stage zorgen. Die hoge tonen luidspreker is van een kwaliteit die je in deze prijsklasse niet zou verwachten. De dubbele hout fiber mid/bass drivers klinken verrassend beschaafd maar kunnen ook voor een fors volume zorgen. Deze betaalbare staande luidspreker staat garant voor veel luisterplezier en is daarnaast ook nog eens verrassend ongevoelig voor de plaats in je kamer.

Klik hier om producten in te laden

Beste draadloze luidspreker: KEF LS50 Wireless

Deze veelzijdige all-in-one actieve luidsprekeroplossing streamt muziek van een netwerk, is compatibel met aptX Bluetooth en Tidal, en kan hi-res bestanden tot 192 kHz/24-bit aan via de USB-input. Daarnaast zijn er een optische ingang en line level cinch-ingangen beschikbaar. 230 W versterkervermogen stuurt de Uni-Q mid/bass driver met de coaxiale tweeter direct aan, waardoor de LS50 Wireless in staat is een zeer precies stereobeeld neer te zetten. Het idee om de goede eigenschappen van de met een EISA award bekroonde originele LS50 te combineren met draadloze connectiviteit, streamingfunctionaliteit en ingebouwde versterking blijkt een schot in de roos.

Reageer