Hoe lager de temperatuur waarop je een was draait, hoe meer energie je bespaart. Dat is goed voor zowel je portemonnee als het milieu, maar natuurlijk wil je in de eerste plaats dat je kleren spic en span uit de trommel tevoorschijn komen. Gelukkig kan dat vandaag. Met de nieuwe wasmachine Natis van Bauknecht bijvoorbeeld, die meer dan 100 soorten vlekken verwijdert bij een temperatuur van amper 40 °C.

100 vlekken bij 40°C

Bauknecht ontwikkelde speciaal voor het verwijderen van moeilijke vlekken de wasmachine Natis. Die biedt een revolutionair antivlekkenprogramma aan: Antistain 100. Tijdens dat programma maakt de wastrommel maar liefst tien soorten schommel- en draaibewegingen, waardoor meer dan 100 soorten vlekken zomaar uit katoen verdwijnen zonder dat je de vlek hoeft voor te behandelen. En dat op amper 40 °C! Dat kan doordat de Digital Motion Technology heel precies de wastrommel aanstuurt.

Niet alleen voor katoen maakt het programma een wereld van verschil. Ook delicate of kleurrijke stoffen en textiel met drukke prints hou je nu langer mooi door ze op een lagere temperatuur te wassen met het Antistain 100-programma.

Korte wasprogramma’s populair

Hoe minder tijd (of geduld) we hebben, hoe blijer we zijn met korte wasprogramma’s. Op die trend speelt Bauknecht met Natis graag in. Het Antistain 45’-programma is bijzonder snel en supereffectief. Het programma slaagt erin dertig veelvoorkomende vlekken te verwijderen in amper 45 minuten, en dat op 45 °C; zonder dat je de vlek hoeft voor te behandelen met een specifieke vlekkenverwijderaar.

Donsdeken in de wasmachine

Heel wat stoffen en materialen vragen een aparte behandeling wanneer ze gewassen worden. Voor enkele bijzondere items heeft Natis een apart wasprogramma. Zo is er een programma met ultrazachte trommelbewegingen geschikt voor wolwas, en één met zacht masserende trommelbewegingen bedoeld voor je delicaatste stukken. Het programma voor donkere kleuren verlaagt tijdens bepaalde was- en reinigingscycli de temperatuur naar 30 °C om op die manier zwart langer zwart te houden. Tot slot is er een speciaal wasprogramma voor donsdekens; eentje dat de veren zacht en luchtig houdt.

Geen druppel water te veel verbruikt

Natis doet het goed op het vlak van verbruik. Het innovatieve Eco Tech-systeem slaagt erin om de energie-efficiëntie en het waterverbruik te optimaliseren, waardoor Natis een A+++-toestel is dat maar liefst 30 % minder energie verbruikt dan het maximum dat zo’n label oplegt. Dat kan dankzij sensoren die onder meer de waterhoeveelheid meten en monitoren, en door het algoritme dat voor elke wascyclus de ideale hoeveelheid water bepaalt. Zo verspilt deze machine geen druppel.

Intuïtief design

De nieuwe wasmachine koppelt goede resultaten aan de typische Bauknecht-kwaliteit en een authentiek, hedendaags design met verchroomde details. De handige controleknop en het grote display voorzien van innovatieve programma-indicatie maken een intuïtief gebruik mogelijk.

Bauknecht Natis

Beschikbaar vanaf november 2017 in België.

Energieklasse A+++

Capaciteit: 7 kg

1 400 RPM

Pro Silent-motor met 10 jaar garantie

Richtprijs: vanaf 499 euro