De 9 beste home cinema producten 2017-2018 (EISA)

Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de negen beste home cinema producten die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Beste home cinema receiver: Yamaha RX-V483

Laat je niet misleiden door de betaalbare prijs: deze AV-ontvanger (zie foto bovenaan) biedt een breed scala aan functies en voorzieningen, waaronder overweldigend 5.1-kanaals surround-sound en compatibiliteit met Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio in combinatie met 4K-doorvoer (inclusief Dolby Vision en HDR 10) en upscaling van SD-video naar HD en Ultra HD via HDMI. Om draadloos te kunnen streamen is er Bluetooth beschikbaar, terwijl de gebruikersvriendelijke MusicCast-technologie van Yamaha de ontvanger omtovert tot de centrale hub van een multiroom-systeem. Dankzij het slimme ontwerp, de solide uitvoering en Cinema DSP 3D-geluidseffecten is de RX-V483 een indrukwekkende alleskunner waarmee je de bioscoop in huis haalt. Prachtig 5.1-geluid voor de thuisbioscoop, inclusief MusicCast voor multiroom-gebruik: verrassend voor dit betaalbare prijssegment.

Klik hier om producten in te laden

Beste Koop Ultra HD Blu-ray speler: Panasonic DMP-UB300/400

Panasonic heeft de drempel voor Ultra HD Blu-ray verlaagd met de scherp geprijsde DMP-UB300/UB400 Series. Dankzij het compacte ontwerp is in elk systeem wel een plekje te vinden voor deze speler, die ondanks zijn geringe afmetingen een goede beeldkwaliteit biedt. De 4K High Precision Chroma Processor van Panasonic verfijnt het beeld, dat gebruikers zelf kunnen afstemmen op de prestaties van hun 4K-televisie. De DMP-UB300/UB400 Series kan daarnaast dienstdoen als mediaspeler over een netwerk, met ondersteuning voor hi-res muziek (waaronder DSD en 192 kHz/24-bits FLAC) en video-on-demand via de app-portal. Dit is een uitstekende keuze voor iedereen die een betaalbare Ultra HD-upgrade zoekt.

Beste Universele Ultra HD Blu-ray speler: Oppo UDP-203

De eerste speler van OPPO sinds de BDP-103D is het wachten waard geweest. De UDP-203 is uitgebreid met ondersteuning voor Ultra HD Blu-ray en HDR, waardoor deze speler meer mediaformaten ondersteunt dan zijn rivalen. De beeldkwaliteit (inclusief bij het afspelen van Dolby Vision-titels) is ongeëvenaard en geeft de gebruiker veel controle over de bitdiepte, chroma-sampling en conversie van HDR naar SDR. Wat audio betreft combineert de UDP-203 mogelijkheden op het gebied van SACD/DVD-Audio met compatibiliteit voor hi-res bestanden over netwerken, meerkanaals analoge uitvoer en een 32-bits AKM DAC. Je muziekcollectie is met deze speler en zijn heldere en precieze geluid in goede handen. De uitvoering behoort tot de beste in zijn klasse en de gestroomlijnde menu’s maken het geheel af. Een opmerkelijk 4K-debuut.

Beste subwoofer voor de home cinema: SVS PB16-Ultra

De topprestaties van deze subwoofer laten zich met slechts twee woorden beschrijven: formaat en kracht. Of het nu om de enorme behuizing gaat (met twee krachtige high-flow poorten), de gigantische driver van 16 inch of de Class-D versterker van 1,5 kW – deze woofer van SVS stelt zich niet bescheiden op. Maar zodra je een film kijkt of muziek afspeelt is meteen duidelijk dat dit prominent aanwezige systeem balans en precisie combineert met prachtige lage tonen. De installatie wordt vereenvoudigd door een ingebouwde parametrische equalizer, die met een smartphone-app gebruiksvriendelijk kan worden benaderd en ingesteld. PB16-Ultra is een vuist van beton in een fluwelen handschoen: een subwoofer die geschikt is voor de allerbeste thuisbioscopen. Een enorme behuizing zorgt in combinatie met een gigantische driver voor monsterlijke bastonen.

Beste home cinema oplossing: Denon Heos AVR

Met de HEOS AVR heeft Denon de traditionele thuisbioscoopontvanger gereed gemaakt voor de draadloze multiroom-generatie doordat er draadloze HEOS-speakers kunnen worden gebruikt voor de achterste kanalen en subwoofer. Tel daar een strak vormgegeven voorpaneel en slank chassis bij op, plus uitgebreide connectivity voor Ultra HD-bronnen, en het resultaat is een ontvanger die in geen enkele moderne woonkamer misstaat. De krachtige vijfkanaals Class-D versterking zorgt voor een levendige weergave van elke Dolby TrueHD- of DTS-HD Master Audio-mix, en de HEOS AVR heeft al evenmin moeite met hi-res audio en streamt tot DSD128, draadloos of via USB. De mogelijkheid om te integreren met een groter HEOS-systeem en de zeer eenvoudige installatie en bediening maken het plaatje helemaal af. Verminder het aantal kabels drastisch en geniet van de magie van draadloze multiroom surround-sound.

Beste high-end home cinema product: Dali Phantom S

Deze Phantom doet zijn naam eer aan: dit high-end inbouwsysteem van DALI is ideaal voor thuisbioscoopliefhebbers die hun speakers wel willen horen, maar niet willen zien. DALI heeft zijn knowhow over geluid verwerkt in een serie discrete modellen, voor een solide, gedetailleerde geluidsweergave die even overweldigend is als die van conventionele luidsprekers. Met zijn vier drivers, waaronder een hybride tweetermodule en twee aanvullende passieve radiatoren voor nog meer bas, vormt de PHANTOM S-280 het hart van het systeem. In combinatie met de kleinere S-180 en S-80 levert dat een onvergelijkbaar hoogwaardige geluidservaring op. Inbouw-surroundsysteem geeft de illusie van geluid rondom zonder speakers.

Beste upgrade voor tv-geluid: Sonos PlayBase

Sonos kiest opnieuw voor de no-nonsense aanpak waardoor de multiroom-speakers van deze producent zo’n succes zijn geworden. Het strakke, geavanceerde design is gecombineerd met de topprestaties van drie tweeters, zes mid/bas-drivers en een geïntegreerde woofer, zodat tv-programma’s nooit meer saai of levenloos klinken. Dankzij plug-and-play hebben ook AV-nieuwelingen de PLAYBASE in een paar minuten geïnstalleerd, en er is wifi- en Ethernet-connectiviteit beschikbaar – plus de superieure app van Sonos – om toegang te krijgen tot een wereld aan streaming muziek.

De combinatie van elegantie, gebruiksgemak en topprestaties geeft je tv nieuw leven.

Beste home cinema luidsprekersysteem: Focal Sib Evo

Voor wie dacht dat de Sib & Cub-serie van Focal de ultieme compacte stijl bood, is daar nu de Sib Evo, die prestaties levert op een compleet nieuw niveau. Dankzij een herzien ontwerp – waarbij vergeleken zijn voorganger bijna alledaags aandoet – Dolby Atmos en DTS:X 3D audio via naar boven gerichte drivers is dit een strak speakersysteem dat de luisteraar echt omringt met geluid, zelfs van boven. De strakke, ritmische bastonen uit de losse subwoofer sluiten perfect aan op de kraakheldere middelste en hoge frequenties: het is nauwelijks te geloven dat zo’n klein systeem zo’n machtig geluid produceert. Dit is een prachtige aanvulling op het aanbod van Focal. Een onopvallend speakersysteem dat 3D-geluid biedt en maar zeer weinig ruimte inneemt.

Beste soundbar: LG SJ9

Er zijn niet veel soundbars waarbij een elegant ontwerp gepaard gaat met spetterende prestaties, maar dat is precies wat LG heeft bereikt met zijn Dolby Atmos-compatibele flagship, de SJ9. Twee naar boven gerichte speakers in de bovenzijde van de bar zorgen ervoor dat Atmos in de hoge tonen optimaal tot zijn recht komt, in combinatie met een breed en gedetailleerd geluidsveld van de andere drivers en rijke bastonen via de draadloze losse subwoofer. De soundbar is geschikt voor 4K/HDR HDMI en kan draadloos worden verbonden door middel van wifi en Bluetooth. Muziekliefhebbers zullen genieten van de MusicFlow-app van LG en de ingebouwde Chromecast-technologie voor streaming en multiroom-gebruik, terwijl dankzij de 192 kHz/24-bits hi-res upscaling elk detail van je muziek tot zijn recht komt.

Een slank, elegant industrieel ontwerp dat even goed klinkt als het eruit ziet.

Klik hier om producten in te laden

Reageer