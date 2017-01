De 14 Serie van Rotel moet geluid naar nieuwe hoogte brengen

Rotel heeft de nieuwste lijn in zijn gamma audiocomponenten voorgesteld: de 14 Serie. De serie bestaat onder meer uit versterkers, een cd-speler en tuners.

In totaal lanceert Rotel zes nieuwe modellen, die vanaf september 2016 in de winkelrekken zullen liggen.

De A14 geïntegreerde versterker is het vlaggenschip uit de reeks en levert 80 Watt per kanaal in 8 Ohm. Het toestel kan zware luidsprekerbelastingen en dynamische signaalpieken aan en ondersteunt Bluetooth apt-x. Adviesprijs: 1279 euro.

De A12 biedt dezelfde functies als de A14, maar heeft een output van 60 W per kanaal (8 Ohm). Adviesprijs: 979 euro.

De A10 is dan weer het ‘instapmodel’ binnen de reeks. De versterker biedt een output van 40 Watt per kanaal. Adviesprijs: 479 euro.

Met de CD14 (679 euro) heeft Rotel ook een high-end cd-speler klaar. De T14 (849 euro) is dan weer een kwaliteitsvolle DAB-tuner met ingebouwde DAC, terwijl je met de T11 (399 euro) een meer betaalbaar model voorgeschoteld krijgt.

