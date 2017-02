DB Series best klinkende Bowers & Wilkins’ subwoofers tot nu toe

De DB Series van B&W bouwt voort op de DB-1 maar leent heel wat digitale technologie en geavanceerde materialen van de prijswinnende 800 Series Diamond.

We konden vorige week van nabij kennismaken met de nieuwe reeks subwoofers op Integrated Systems Europe (ISE). Daar bouwde B&W een volledige home cinema op maat, de Diamond Cinema, met onder meer twee DB1D subwoofers en 15 inbouwluidsprekers uit de nieuwe Diamond-inbouwreeks.

De DB1D is het topmodel in de nieuwe reeks subwoofers. Die levert een indrukwekkende 2000 Watt. De andere subwoofers in de lijn zijn de DB2D en de iets kleinere DB3D. Beiden zijn goed voor 1000 Watt.

Aerofoil voor precisielaag

Alle subwoofers zijn voorzien van de Aerofoil conussen die ook te vinden zijn in de high-end reeks 800 Series Diamond. Deze lichte, ultra-stijve woofers zijn uitstekend voor de weergave van lage tonen, wat zorgt voor een indrukwekkend basgeluid met ongekende precisie en finesse. De conus van de DB2D is dezelfde als in de 800 D3, terwijl de DB1D is voorzien van een 30 cm / 12 inch driver, de grootste Aerofoil conus.

Alle drie de subwoofers uit de DB Series zijn uitgerust met twee basconussen die in een gebalanceerde, tegenovergestelde positie zijn geconfigureerd. Dat verhindert sterk vibraties en vervorming in de rigide behuizing.

Eigen app

Bowers & Wilkins heeft er ook voor gezorgd dat de instelling van de subwoofers zo eenvoudig mogelijk is. Een speciale app maakt gebruik van de microfoon van je smartphone om de ideale plaatsing en installatie van de sub te bepalen.

Via diezelfde app regel je ook andere geluidsinstellingen van de subwoofer. Zo kan je de sub matchen met de meeste luidsprekers van Bowers & Wilkins, die standaard in de app zijn opgenomen.

