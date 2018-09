Warmtepompen zijn zuinig en milieuvriendelijk. Ze hebben minder onderhoud nodig dan klassieke verwarmingssystemen, toch verdient het aanbeveling om regelmatig een preventief onderhoud te laten uitvoeren. Het serviceprogramma Stand By Me van Daikin volgt automatisch de installatie op zodat deze optimaal blijft functioneren.

Belang van goed onderhoud

Voor een langdurige en optimale werking van de warmtepomp laat de gebruiker zijn installatie best tijdig onderhouden door een vakman, gebruikmakend van de garantiemogelijkheden. Omdat de werking van een warmtepomp niet met verbranding gepaard gaat, zijn de onderhoudsvereisten van warmtepompen minder streng dan die van een gasketel of mazoutketel.

Maar een regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de warmtepomp zijn rendement behoudt en de duurzaamheid verlengd wordt. Onverwachte storingen worden vermeden, waardoor de kans dat men zonder verwarming, koeling of warm water valt, minimaal is. Als eventuele problemen vroeg ontdekt worden, is de kans op hoge reparatiekosten een stuk kleiner. De onderhoudstechnieker zal ook steeds de instellingen en het verbruik evalueren zodat gebruikers genieten van een optimaal comfort met een zo laag mogelijk verbruik.

Daikin Stand By Me: voor een klimaat van zekerheid

Om een goed onderhoud van een warmtepomp te garanderen, is een onderhoudscontract een slimme keuze. Zo’n contract houdt in dat een onderhoudsmonteur één keer per jaar de warmtepomp komt onderhouden en de werking controleren.

Met Stand By Me streeft Daikin ernaar een maximale zekerheid en service te bieden. Dit serviceprogramma garandeert het beste op gebied van comfort, energie-efficiëntie en opvolging van de warmtepompinstallatie.

Stand By Me biedt de mogelijkheid om de garantie op reserve-onderdelen uit te breiden tot acht jaar na de opstartdatum. Zo krijgt de eigenaar de zekerheid dat de herstellingskosten minimaal zullen blijven, de installatie optimaal blijft functioneren en hij steeds kan rekenen op een officiële Daikin servicepartner voor onderhoud en herstellingen.

Het systeem laat ook weten wanneer het volgende onderhoud dient te gebeuren, zodat de installatie steeds goed onderhouden blijft. Als eindgebruiker kan men via een eigen account op Stand By Me steeds het digitale logboek van de installatie kan raadplegen. Dit logboek registreert de rapporten van elke interventie (opstart, onderhoud…).

Na registratie van het Daikin-toestel ontvangt de gebruiker gratis een garantieverlenging van zes maanden.