Daikin met nieuwe FTXP-wandmodel warmtepomp (Batibouw 2017)

Daikin stelt op Batibouw 2017 het nieuwe FTXP-wandmodel binnen het Bluevolution gamma voor. Verwarmen, koelen en ontvochtigen, deze warmtepomp doet het allemaal.

Bluevolution is een reeks warmtepompen voor de woningmarkt van Daikin die vorig jaar werd gelanceerd. Het FTXP-wandmodel vervoegt de al bestaande warmtepompen Ururu Sarara en Daikin Emura.

De Bluevolution toestellen maken gebruik van R32, een alternatief koelmiddel met lagere milieu-impact dat garant staat voor een betaalbaar comfort en maximale prestaties. R32-producten behalen zowel in vollast als in deellast een hoger rendement en hebben een GWP dat vele malen lager ligt dan bijvoorbeeld R410A. Daarnaast is dit een enkelvoudig koelmiddel, waardoor het eenvoudiger te recycleren is.

Het FTXP-wandmodel beschikt over het A++ energielabel. Het is geoptimaliseerd voor een hoog seizoensrendement, waarbij rekening is gehouden met de seizoensgebonden temperatuurverschillen tijdens het hele jaar.

De ontvochtigingsfunctie van de FTXP zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid wordt verlaagd, zonder de ruimtetemperatuur te beïnvloeden.

Om het gebruiksgemak en de energie-efficiëntie te maximaliseren is het muurmodel uitgerust met intelligente sensoren die automatisch de luchtstroom regelen om tocht tot een minimum te beperken en in ruimten waar niemand aanwezig is wordt het vermogen beperkt. Het comfort van de gebruiker wordt nog verhoogd dankzij de 3D-luchtstroom, die voor een gelijke temperatuur in de hele ruimte zorgt.

Verder zijn de Bluevolution toestellen uitgerust met een fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet. Deze filter verwijdert zwevende microscopische stofdeeltjes, breekt onaangename geuren doeltreffend af en beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben voor een constante toevoer van schone lucht.

Met de handige (optionele) online controller regel je makkelijk, ook als je uit huis bent, de temperatuur van de aangesloten units. Je kan zelfs toestellen toewijzen aan zones. Uiteraard is een gewone afstandsbediening standaard van de partij.

De multi-buitenunit is geschikt voor maximaal 5 binnenunits.

