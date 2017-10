Daikin Altherma 3 combineert de Bluevolution-technologie met de Daikin bediening vanop afstand. Het systeem werd helemaal van nul heropgebouwd en is beschikbaar vanaf half november 2017.

Met de Daikin Altherma 3 warmtepomp kan je ruimtes verwarmen en sanitair warm water produceren. Altherma levert temperaturen tot 65°C en is geschikt voor zowel vloerverwarming als radiatoren. Ook tijdens de koudste winterdagen zijn de prestaties gegarandeerd dankzij een vorstbescherming tot -25°C.

De Altherma is verkrijgbaar in drie modellen van 4kW, 6kW of 8kW en in verschillende maten.

Beter seizoensrendement

Het rendement van de Daikin Altherma 3 werd opnieuw verbeterd. Het verwarmingsrendement bedraagt 5,4 COP en de warmwaterscore klokt af op een COP van 3,3 (gebaseerd op een vertrektemperatuur van 52°C). De classificatie bedraagt inclusief de controller A+++.

1 van 4

Nieuw design en look voor Altherma 3

De Daikin Altherma 3 werd ook op andere vlakken grondig vernieuwd. Zo is er nu de keuze uit een boiler van 180 of 230 liter, waar dat voorheen 260 liter was. Ook de footprint van het toestel is sterk verkleind: van 60 op 72 cm naar 60 op 60 cm nu. Dat moet de installatie op bepaalde plaatsen stukken makkelijker maken.

Ook het onderhoud is stukken eenvoudiger voor de installateur doordat die enkel nog een voorpaneel moet verwijderen om overal aan te komen. Alle leidingen zijn bovendien vanaf de bovenkant van de unit bereikbaar.

Configuratie via 9 stappen

De warmtepomp is bij levering gebruiksklaar, getest en gevuld met koelmiddel. Configuratie kan op verschillende manieren. Enerzijds met de downloadbare configuratiewizard in 9 stappen en vanaf 2018 ook rechtstreeks online via de cloudservice van Daikin. Anderzijds kunnen op voorhand gemaakte configuraties makkelijker ter plaatse worden uitgerold via een geheugenkaartje.

Bediening op afstand: lekker makkelijk

Met de Daikin Online Controller kunnen alle instellingen op afstand worden aangepast, via een handige app. Altherma laat zich ook makkelijk koppelen met andere apps via IFTTT.

Interesse? Zoek hier installateurs van Daikin warmtepompen op