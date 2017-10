Samsung bevroeg onlangs consumenten in de VS en Duitsland die op het punt stonden een televisie te kopen. Wat blijkt? Ze zijn vooral op zoek naar een televisie die zich makkelijk laat installeren en eenvoudig te gebruiken is.

Grootste pijnpunt bij de 2800 ondervraagde consumenten bleek de complexiteit van de kabels.

Bovendien hadden ze het moeilijk om externe apparaten op de televisie aan te sluiten, was het typen op het televisiescherm een hinderpaal en ook het bladeren doorheen de smart tv-menu’s bleek een opgave.

In Duitsland vonden de consumenten ook dat er teveel televisiemodellen in omloop zijn. Ook het zwakke geluid dat uit de meeste televisies komt is een overweging bij de aankoop van een nieuwe televisie.