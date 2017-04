Chromecast en spraakbediening voor Pioneer en Onkyo producten

Heel wat van de recente producten van zustermerken Onkyo en Pioneer krijgen via een firmware-update audiostreaming via Chromecast en spraakbediening via Google Assistant.

Met Chromecast kan je muziek van compatibele apps (Android of iOS) sturen naar versterkers, receivers en luidsprekers van Onkyo en Pioneer.

Bovendien zorgt de update er ook voor dat het onderstaande rijtje van toestellen meteen klaar is voor spraakbesturing via Google Home en Google Assistant. Daardoor zal je in de nabije toekomst met je stem nummers kunnen aanvragen en afspelen, zonder dat je moet grasduinen in de catalogus van de streamingdiensten. Je zal ook makkelijk het volume kunnen regelen.

De volgende Onkyo producten krijgen de update: PR-RZ5100; TX-RZ710, TX-RZ810, TX-RZ1100 en TX-RZ3100; TX-NR474, TX-NR555, TX-NR575E, TX-NR656, en TX-NR676E; TX-L20D en TX-L50; LS5200 en LS7200; HT-S7805; TX-8270; NS-6130 en NS-6170; R-N855; en de NCP-302.

Bij Pioneer gaat het over de volgende toestellen: SC-LX501, SC-LX701, SC-LX801 en SX-LX910; VSX-S520, VSX-S520D, VSX-831, VSX-832, VSX-932 en VSX-1131; VSX-LX302; SX-S30DAB; NC-50DAB; N-30AE; FS-W50; FS-W40; XC-HM86D; X-HM76, X-76D en X-86D; MRX-3 en MRX-5.

