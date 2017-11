De Capsule van De’Longhi (ref. HFX30C18) maakt gebruik van keramisch materiaal met stroken aluminium om warmte te produceren. Dat is veilig en efficiënt.

Het design van de keramische bijverwarmer is elegant: dankzij een handvat en het lichte gewicht kan je het verwarmingstoestel plaatsen daar waar de nood het hoogst is. De bijverwarming is met z’n 270 op 137 mm ook erg compact. Mocht het toestel per ongeluk omvallen, dan schakelt het zichzelf uit.

Er zijn twee verwarmingsstanden en een uitneembare stoffilter die voor zuivere lucht zorgt.

Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit. Enkel de witte uitvoering is te koop bij de elektrovakhandel.