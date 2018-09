Ter gelegenheid van de IFA 2018 heeft Canton heel wat nieuws te melden. Zo krijgen liefst drie reeksen luidsprekers een moderner ontwerp.

De Canton Vento luidsprekers krijgen een nieuwe look en een iets grotere behuizing wat voor een krachtiger geluid moet zorgen. Naast het eersteklas tweetersysteem gemaakt van keramische en geluiddichte titanium diafragma’s, heeft de nieuwe Vento 2-serie moderne, schroefloze Diamond-Cut aluminiumringen.

De vloerstaanders in de reeks zijn uitgerust met een membraan met dubbele kegel met doorlopend membraanoppervlak in het lage frequentiebereik.

De Vento .2 speakers zijn te verkrijgen in zwart of wit, telkens hoogglans. De modellen 896.2 en 886.2 zijn bijkomend in kersenkleur beschikbaar.

Ook de Chrono reeks steekt in een moderner jasje. De midden- en laagste frequenties krijgen een titanium chassis in plaats van aluminium. Omdat de vloerstaander Chrono 90 iets dieper is geworden kwam er plaats vrij voor een grotere basreflexopening van 20 cm die naar achteren staat gericht. De Chrono 50 is daarentegen minder diep geworden, zodat dit wat meer flexibiliteit biedt bij een thuisbioscoop.

Alle luidsprekers in de Chrono.2 reeks hebben zwarte, schroefloze ringen en zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Tot slot is er de Chrono SL-reeks, die uitblinkt door zijn naadloze behuizing. Net zoals op de nieuwe Vento’s zien we ook hier schroefloze Diamond-Cut aluminiumringen. De vloerstaanders zijn ook hier iets dieper. Alle Chrono SL.2 speaker zijn te verkrijgen in zwart of wit, telkens hoogglans.