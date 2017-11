De compacte soundbar is blijkbaar erg in trek. Ook Canton heeft met de DM 5 een nagelnieuw exemplaar in huis.

De laatste jaren heeft Canton zijn DM-reeks – DM staat voor Digital Movie – aanzienlijk uitgebreid. Nieuw dit najaar is de DM 5, kleinste soundbar van het Duitse merk tot op heden.

De compacte soundbar is er in twee kleurtjes – zwart en zilver – en meet slechts 55 cm in de breedte. De geringe hoogte van 6,4 cm maakt een plaatsing voor de tv alvast geen probleem, ook bij een computermonitor zou hij niet misstaan. Canton levert ook een wandsteun mee mocht je hem toch onder de tv aan de muur willen bevestigen.

De soundbar sluit je aan op de televisie, niet met een HDMI-kabel, maar met specifieke audiokabel. Je hebt de keuze uit een optische kabel of een digitale of analoge cinch-kabel. Die worden ook allen meegeleverd.

Dankzij Bluetooth bestaat de mogelijkheid om muziek vanaf een smartphone of tablet te streamen naar de soundbar. Streamen vanaf Spotify of Apple Music is dus geen probleem. De Bluetooth-verbinding is trouwens van het apt-X type zodat de kwaliteit alvast beter is dan een standaard Bluetooth-verbinding. Je mobiele toestel moet dan wel ook apt-X ondersteunen.

Canton is uiteraard een luidsprekerfabrikant en hecht dan ook een groot belang aan de geluidskwaliteit van zijn producten. Zo geven ze op hun website mooi het frequentiebereik van de soundbar aan, dat loopt 40 tot 23.000 Hz. Iets wat we niet vaak zien bij andere merken. Bovendien bevat de DM 5 een externe subwooferaansluiting, mocht je nog wat meer geluidsgeweld wensen.

De DM 5 schakelt desgewenst automatisch aan wanneer je televisie inschakelt, en bovendien kan je het volume met de afstandsbediening van je tv regelen.