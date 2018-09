Kort nadat Nikon zijn eigen full-frame spiegelloze systeemcamera’s heeft gelanceerd, volgt nu ook Canon. Voor beide Japanse merken is het nu echt menens om in deze markt van high-end systeemcamera’s.

Eén van de voordelen van een spiegelloze camera is dat die muisstil werkt bij het afdrukken. Denk aan fotoreportages of huwelijken als enkele toepassingen.

De EOS R is opgebouwd rond een een 35mm full-frame CMOS-sensor met 30.3 megapixels en de nieuwe DIGIC 8-beeldprocessor. Met een supersnelle autofocus van slechts 0,05 seconden en de mogelijkheid om bewegende onderwerpen zeer nauwkeurig vast te leggen met 8fps met continuous shooting (fixed AF) en 5fps met AF tracking, maakt de EOS R continu zelfverzekerd werken mogelijk.

De nieuwe RF-lensvatting heeft een diameter van 54 mm waardoor de ingenieurs bij Canon nieuwe mogelijkheden op het vlak van lensontwerp kregen. Van bij de start zijn er vier nieuwe RF-lenzen beschikbaar, waaronder de razendsnelle RF 50mm f/1.2L USM prime lens en de RF 24-105mm f/4L IS USM. Die laatste is de eerste full-frame Canon-lens die is voorzien van Nano USM voor superieure controle, en het vloeiend volgen van het onderwerp wanneer deze van de camera af beweegt of juist naar de camera toe.

De nieuwe RF-lenzen bevatten ook allemaal een controlering om het diafragma, de sluitertijd, ISO of belichtingscompensatie aan te passen. Met drie nieuwe mount-adapters kunnen trouwens meer dan 70 EF en EF-S lenzen gebruikt worden met het EOS R-systeem.

De snelle autofocus dankzij het Dual Pixel-systeem komt erg van pas bij het filmen. De EOS R neemt immers ook 4K-beelden op, aan maximaal 30fps, en Full HD-beelden aan 60 fps. Maar je dient wel rekening te houden met enkele beperkingen zoals de cropfactor van 1,7x en een maximale opnametijd van 30 minuten. Pluspunt is dat 4:2:2 10-bit video kan worden meegezonden naar de HDMI-uitgang.

De lay-out van de knoppen op het fototoestel werd volledig herbekeken. Zo is nu zowat elke knop te personaliseren. Bovendien krijgt de EOS R een speciale multifunctionele bar die gepersonaliseerd kan worden door middel van een swipe of een lichte aanraking voor voorkeursinstellingen zoals ISO.

De body zelf heeft een weerbestendige, stevige behuizing van magnesiumlegering, en weegt 660 gram met de batterij. Bovenop is er plaats voor een LCD-schermpje dat onder meer het diafragma, de sluitertijd en ISO toont. Er is plaats voor één SD-geheugenkaart, met ondersteuning voor het snellere DXC UHS-II formaat. De zoeker heeft een elektronisch OLED-scherm.

Tot slot zijn ook connectiviteitsopties zoals Wi-Fi, Bluetooth en NFC van de partij, alsmede USB-C en HDMI.

De EOS R Body is vanaf midden oktober verkrijgbaar voor een richtprijs van 2540 euro. De RF 50mm f/1.2L USM is vanaf eind oktober verkrijgbaar voor 2540 euro. De RF 24-105mm f/4L IS USM is vanaf midden oktober te koop aan 1220 euro.