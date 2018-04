Wat systeemcamera’s betreft was Canon nog laat bij de les, maar met deze EOS M50 is dat al lang vergeten. De M50 heeft een 4K-videofunctie en de nieuwste DIGIC 8-beeldprocessor.

Met een APS-C-formaat 24,1 Megapixel CMOS-sensor, een 3-inch (of 7,5 cm) variangle aanraakscherm en een Dual Pixel CMOS AF is de camera rijkelijk uitgerust.

Gebruikers kunnen creatieve opnamehoeken verkennen, schitterende selfies maken en eenvoudig vlogs opnemen via het scherm dat meerdere perspectieven biedt. Interessant aan het touchscreen is Touch and Drag AF, waardoor aanpassing van het AF-punt mogelijk is zonder het beeld in de zoeker uit het oog te verliezen.

De Canon EOS M50 laat zich via Wi-Fi, Bluetooth en de gratis Canon Camera Connect-app voor iOS en Android makkelijk combineren met andere apparatuur. Zo kan je de camera op afstand activeren en bijvoorbeeld overschakelen naar Live View-opnames, wat bij groepsfoto’s of vlogs van pas komt.

Achteraf kunnen foto’s en video’s automatisch worden overgezet van de camera naar die slimme apparaten, zodat alles vlot een back-up heeft of gedeeld is naar sociale media.

De nieuwe DIGIC 8-beeldprocessor leidt alles in goede banen. De nieuwe processor maakt veel van de functies van de camera mogelijk, waaronder 4K-videoregistratie, 4K-timelapse en 4K-frames uit 4K-video’s; een hoge snelheid bij continu-opnamen (10 frames per seconde) en een standaardminimum ISO van 25.600 voor opnamen bij weinig omgevingslicht en toch haarscherpe eindresultaten.

De DIGIC 8-beeldprocessor ondersteunt ook een breed scala aan verbeteringen op het gebied van autofocus, Auto Lighting Optimiser, Digital Lens Optimiser en Highlight Tone Priority.

De EOS M50 is compatibel met het Canon-assortiment van compacte en hoogwaardige EF-M-lenzen. De hot shoe maakt het aansluiten van een Canon Speedlite-flitser eenvoudig en er is ook een 3,5 mm microfoonaansluiting voor als je beter geluid bij film wenst op te nemen.

De Canon EOS M50 is sinds deze maand verkrijgbaar.