HomeTouch is een nieuw aanraakscherm van BTicino waarmee je toegang krijgt tot het domoticasysteem van het merk en dat je bovendien ook als videofoonscherm kan gebruiken.

HomeTouch maakt deel uit van het MyHOME_Up domoticasysteem en kadert volledig in het ELIOT-programma van BTicino. Het scherm is eenvoudig naar eigen smaak te personaliseren via een app op je telefoon. Je bepaalt dus zelf welke functies van je slimme woning op het scherm wenst te tonen, en dus te bedienen.

Staat er iemand voor de deur dan kan je de persoon zien op het scherm. Ben je even in de tuin of op een andere locatie dan wordt de oproep doorgeschakeld naar je smartphone via de gratis app ‘Door Entry for HomeTouch’.

Het scherm staat gelukkig niet ten allen tijde ingeschakeld. Via een bewegingssensor weet het scherm wanneer je ervoor staat.

Er kan gekozen worden voor inbouw of opbouw van het scherm met antraciet afwerking. Goed om weten is dat bij appartementen de HomeTouch ook gewoonweg als deurcommunicatie kan ingezet worden.

Wie het HomeTouch-scherm van dichtbij wenst te zien brengt best een bezoekje aan Batibouw, waar het gadget voor de eerste maal wordt getoond aan het grote publiek. Batibouw gaat door van 22 februari tot en met 4 maart 2018 in Brussels Expo.