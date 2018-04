Altijd al willen weten hoe een subwoofer het verschil maakt in een stereo- of home cinema-opstelling? Het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins organiseert de komende weken een tour in enkele speciaalzaken in Nederland en België.

Op verschillende locaties in België en Nederland gaat Bowers & Wilkins de toegevoegde waarde van een subwoofer demonstreren aan de hand van verschillende modellen in de DB Series van Bowers & Wilkins. Binnen die reeks zijn er vier subwoofers met verschillende prijs- en kwaliteitsniveau’s.

Om de evenementen, die vrij toegankelijk zijn, bij te wonen dien je wel even te registreren via deze website.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

21/04 – Overgaauw (Leiden)

28/04 – Hobo Hifi (Amersfoort)

05/05 – Geronika (Malle)

12/05 – 010 HiFi (Rotterdam)

19/05 – Alpha Audio (Brasschaat)

19/05 – Lexicom (Leidschendam)

26/05 – AudioXperience (Nuenen)

26/05 – Krijtenberg (Amstelveen)

26/05 – Van Havere (Kapellen)

02/06 – Audiomix (Begijnendijk)

Een greep uit enkele subwoofers in de DB Serie