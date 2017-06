Bissell – jouw nieuwe beste vriend tijdens het schoonmaken

BISSELL is een familiebedrijf dat inmiddels vijf generaties lang marktleider is in het ontwikkelen van schoonmaaktoestellen. Door de tijd heeft het merk een diepgaand begrip ontwikkeld met betrekking tot het leven en de schoonmaakbehoeften van de consumenten. De huisomgeving en schoonmaakgewoonten worden contine onderzocht. Op basis van die informatie worden nieuwe oplossingen en innovaties ontwikkeld.

De geschiedenis van een succesvol bedrijf sinds 1876

In 1876 hadden Melville R. BISSELL en zijn vrouw Anna een kleine servieswinkel in Michigan. Omdat ze voortdurend zaagsel van het tapijt in de winkel moesten verwijderen (kent u dat gevoel?) vond Melville een unieke tapijtveger uit en patenteerde deze. Toen klanten en vrienden begonnen te vragen waar ze de tapijtveger konden kopen was er een nieuw bedrijf geboren.

In de jaren die volgden werden nog een heel aantal handige schoonmaak toestellen ontwikkeld, allemaal met het oog om het leven makkelijker en aangenamer te maken. Bissell is op vandaag nog steeds een familiebedrijf met een passie voor het reinigen van huizen op de meest efficiënte en gemakkelijke manier, zodat u van het leven kunt genieten in een nog grondiger schoongemaakt huis. Of het nu gaat om gemorst babyvoedsel, rode wijn, modder, chocola, kattenhaar, … Bissell helpt je met het snel verwijderen van vuiligheid zodat u verder te gaan met het meest waardevolle wat uw huis te bieden heeft: erin leven.

Hieronder vind je alvast enkele van hun zeer succesvolle producten die vandaag op de markt beschikbaar zijn.

Cross Wave – Multifunctionele wet & dry reiniger

Bissell Crosswave is de 3-in-1 multi-oppervlaktereiniger ontwikkeld om ons te helpen in ons drukke leven. De multitaskende Crosswave stofzuigt, dweilt en droogt zowel verzegeld hardhout, tegels en tapijt in één eenvoudige stap!

De Crosswave doet deze drie stappen op hetzelfde moment en is geschikt voor alle afgesloten vloeren en tapijten in uw huis! Maakt meerdere soorten vloeren schoon met één reinigend apparaat. De unieke borstelrol schrobt en wast vloeren voor een beter en schoner resultaat en laat niet opnieuw vuil water achter op de vloer.

Het toestel heeft twee reservoirs. Een reservoir voor het propere water waar je ook het schoonmaakproduct aan kan toevoegen. Dit reservoir is uitgewerkt met handige maateenheden, al naargelang de te reinigen oppervlakte. Het vuile water wordt apart gehouden in een reservoir en op die manier niet opnieuw gebruikt voor de rest van uw vloer. Digitale tiptoetsen aan het handvat zorgen ervoor dat je heel eenvoudig kan overschakelen van vloertype (harde vloeren of tapijt) en om het dweilproces in werking te stellen.

Stoomreiniger Vac & Steam

De 1977N stoomreiniger is een multifunctionele 3-in-1 stofzuiger en stoomreiniger dat stofzuigt en stoomt tegelijk of afzonderlijk. De elektronische one touch vinger controle in het handvat maken het gemakkelijk om te wisselen van stofzuigen naar stoomreinigen of gebruik te maken van beide tegelijkertijd. Bespaar tijd door stofzuigen en stomen van harde vloeren in één beweging te doen. Stoomreinigen doodt 99,9% van alle ziektekiemen en bacteriën met behulp van water. Met ingebouwde waterfilter om eventuele onzuiverheden in het leidingwater te filteren ter bescherming van de machine. ‘Dry tank’ technologie houdt het droge vuil in de vuiltank ten alle tijden gescheiden van het vocht van het stoom. De gemakkelijk te legen tank maakt het schoonmaken na gebruik eenvoudig. Twee stofzuigerfilters – schuim en geplooid zijn beiden wasbaar en vangen fijn stof en vuil goed op en zorgen voor schone lucht in de kamer.

Bissell Spot Clean Vlekkenverwijderaar

Wees voorbereid op onverwachte viezigheid met het gemak van de Bissell® SpotClean. Het verwijdert permanent vlekken door gebruik te maken van water, de Bissell formule en schoonmaakgereedschap met krachtige zuigkracht. Zeer geschikt voor drukke plekken in huis, trappen, bekleding, auto-interieurs en nog veel meer. Je hebt een ideaal schoonmaakapparaat in de SpotClean. De 8 cm hardnekkige-vlekken-borstel werkt geweldig op de dagelijks vlekken en het Deep Reach opzetstuk met extra lange rubberen borstel spuit het schoonmaakmiddel diep in tapijten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken. De mogelijkheid om snel vlekken te verwijderen is eindelijk hier.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen.

