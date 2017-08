Bijna randloze LG Q6 smartphone dit weekend te koop

De LG Q6, de mid-range smartphone met high-end functies, is vanaf dit weekend te koop in België. België is hiermee een van de eerste Europese landen waar de LG Q6 met het bijna randloze FullVision 18:9 display op de markt komt.

Smartphones met minimale randen zagen we tot op heden enkel opduiken bij de duurste toestellen maar nu brengt LG dit design naar de midrange telefoons. De Q6 heeft een 5,5-inch groot scherm en een strakke look. Zo is de camera volledig verzonken in de metalen behuizing en zijn de hoeken mooi rond afgewerkt.

Het metalen frame van de Q6 is gemaakt van ultrasterk 7000-serie aluminium, een van de sterkste aluminiumlegeringen die ook in de ruimtevaart gebruikt wordt.

De smartphone is beschikbaar in de kleuren Astro Black, Terra Gold en Ice Platinum en de adviesverkoopprijs is 349 euro.

