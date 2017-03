Betaaldienst Android Pay op 7 maart naar België?

Het heeft even geduurd, maar het ziet ernaar uit dat de betaaldienst Android Pay in België actief wordt. Dat blijkt uit een ondertussen verwijderde tweet van de bank BNP Paribas Fortis.

In de tweet werd dinsdag 7 maart als lanceerdatum genoemd. De tweet werd ondertussen verwijderd, en ook over Android Pay is niks meer te bekennen in de Google Play Store. Wel werden er al persuitnodigingen verstuurd voor een gezamenlijk event van Google en BNP Paribas Fortis.

Klanten van BNP Paribas Fortis zullen Android Pay kunnen koppelen aan hun kredietkaart. Daarna kan je mobiel betalen met je smartphone, zolang die Android heeft en over NFC beschikt. Gewoon even je telefoon tegen een compatibele betaalterminal houden en de betaling is voldaan.

In Europa was de betaaldienst voorlopig enkel beschikbaar in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Android Pay werd door Google aangekondigd in 2015.

Update 7/3: Het nieuws werd bevestigd en is officieel. Lees er meer over op de aankondigingspagina van Android Pay.

In onderstaande filmpje zie je de werking van Android Pay:

