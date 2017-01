Betaalbare smartphones bij LG

Met de K-reeks en de Stylus 3 bedient LG dit voorjaar wie op zoek is naar een betaalbare smartphone die toch enkele high-end functies heeft.

De vernieuwde K-serie bestaat uit vier toestellen, waarvan de K10 het meest te bieden heeft. Het toestel kreeg een 5,3 inch HD-scherm mee, net als een 13 megapixel groothoekcamera. Het metalen frame en een 2,5D Arc Glass-ontwerp moeten ook op vlak van design een extraatje bieden.

Een trapje lager staat de K8, die zich richt op wie zich vooral bezighoudt met foto’s nemen. Ook bij dit toestel vind je een 13 megapixelcamera terug, aangevuld met Auto Shot en Gesture Shot. Met Auto Shot neem je automatisch een foto wanneer de camera een gezicht detecteert en met Gesture Shot maak je een foto met een simpel handgebaar.

Ook de K4 heeft deze camerafuncties, maar moet het stellen met een 5 megapixelvariant. De K3 is dan weer de kleinste van de lijn en heeft een 4,5 inch scherm en 5 megapixelcamera met Gesture Shot.

Stylus 3

Met de Stylus 3 heeft LG ook een smartphone klaar met (de naam zegt het zelf) een stylus bij. Een handige functie is Pen Keeper, die je een melding stuurt als de stylus te ver van de telefoon is, waardoor je die niet zomaar zal vergeten. Ook een vingerafdrukscanner is aanwezig.

Prijzen of lanceringsdata maakte LG nog niet bekend.

Klik hier om producten in te laden

Reageer