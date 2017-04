BeoVision 14 toont hoe een luxe televisie er uit moet zien

Met de BeoVision 14 heeft Bang & Olufsen sinds eind vorig jaar een televisie in huis die niet zal misstaan in je interieur.

Waar de grote merken zoals Samsung of LG proberen de tv in het interieur te laten opgaan als een soort zwart canvas, is de aanpak van Bang & Olufsen helemaal anders. De BeoVision 14 wil nadrukkelijk aanwezig zijn met zijn elegante uiterlijk.

Dat begint al met de zorgvuldig vormgegeven eikenhouten lamellen die de krachtige driewegs-luidspreker bedekken. Datzelfde eikenhout zagen we ook al opduiken in de luidsprekercovers van de iconische BeoLab 18. Desgewenst kan je de lamellen vervangen door textielcovers in verschillende kleuren.

Het fijne eikenhout contrasteert mooi met het vierkante aluminium frame en het glazen paneel van het televisiescherm. Het scherm, dat verkrijgbaar is in een 40- of 55-inch formaat, heeft een speciaal anti-reflectie glaspaneel dat volgens B&O weerkaatsingen uit de omgeving tot ruim 98% reduceert.

Dit designstuk kan je overigens op verschillende manieren een plek geven in je interieur. Kies voor een gemotoriseerde vloerstand om de tv met de afstandsbediening in de gewenste kijkhoek te draaien, of hang de tv als een kunstwerk aan de muur of laat hem achteloos achteroverleunen op een schildersezel-stand. Keuze genoeg.

De televisie zelf is een 4K Ultra HD televisie die echter geen HDR kan weergeven. Qua smart tv-platform is er gekozen voor Android TV, en dat is een pluspunt. Daardoor is de superhandige Google Cast-functie van de partij. Hiermee kan je de inhoud vanuit bepaalde apps op je smartphone of tablet weergeven op de BeoVision 14. De BeoVision werkt naadloos samen met de BeoLink Multiroom-producten van Bang & Olufsen.

Samen met de lancering van deze tv heeft B&O ook een nieuwe versie van zijn iconische afstandsbediening BeoRemote One klaar. Via vier dedicated knoppen kan een momentopname worden gemaakt van alle huidige instellingen (bron, volume, stand etc.), waarna deze op een later tijdstip met één druk op de dezelfde toets opnieuw kunnen worden opgeroepen.

Klik hier om producten in te laden

Reageer