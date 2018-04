B&O Play voegt een nieuwe draagbare speaker toe aan het assortiment. De P6 is een ontwerp van Cecilie Manz die onlangs nog werd benoemd tot Ontwerper van het Jaar 2018 door Maison&Objet.

De P6 trekt volop de kaart van het design om het verschil maken in de overbevolkte markt van draagbare luidsprekers. De aluminium buitenzijde met het karakteristieke gatenpatroon zorgt niet alleen voor de mooie looks, maar heeft ook een functie: instaan voor een 360-graden rondom verspreiding van de muziek. Ideaal dus voor op het terras of het strand, zeker als je weet dat de P6 nog eens spat- en stofbestendig is, en een handige lederen draagband bevat.

Wie vertrouwd is met de producten van Bang & Olufsen zal misschien de knipoog naar het design van de iconische Beomaster 6000 herkennen, een geluidssysteem uit de jaren zeventig. Wel werd de interface aangepast naar deze tijden, met een OneTouch-knop voor de integratie van slimme functies. Zo kan je via de telefoon naar Siri of Google Assistant gaan, oproepen beantwoorden of één van de ToneTouch presets gebruiken (via de Beoplay app). De bedieningsknoppen die in de alu behuizing zijn gefreesd zorgen bij het indrukken voor een zacht aanraakgevoel en nemen nadien hun oorspronkelijke positie weer in.

De BeoPlay P6 heeft een afspeeltijd tot 16 uur (opladen doe je via een USB-C oplaadkabel) en levert voor zijn afmetingen een stevig (piek)vermogen van 215W. De luidspreker is opgebouwd uit drie versterkerkanalen: 1 x 36 W klasse D voor de woofer en 2 x 30 W klasse D voor de volle tonen.

De Beoplay P6 is er in twee kleuren, Black en Natural, en kost 399 euro. Te verkrijgen vanaf 23 april 2018.