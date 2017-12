De draadloze speaker BeoPlay M3 is de nieuwste toevoeging in het meer betaalbare submerk van Bang & Olufsen.

Het design van de M3 is van de hand van ontwerpster Cecilie Manz, ondertussen kind aan huis bij Bang & Olufsen. Het eenvoudig silhouet moet de aandacht vooral vestigen op de blikvanger van deze luidspreker, namelijk de verwisselbare cover. Hiermee kan je de look van de luidspreker afstemmen op jouw interieur.

Zo heb je de keuze uit een cover van akoestisch transparante wolmix (59 euro), vervaardigd door het bekende Deense textielbedrijf Kvadrat, of een cover van geparelstraald, geanodiseerd aluminium met het herkenbare gatenpatroon (69 euro) van B&O Play. De M3 zelf is er in twee kleurtjes: een soort natuurlijker wit en zwart.

De M3 heeft alles wat een draadloze luidspreker vandaag moet hebben: Bluetooth, om muziek te streamen vanaf een smartphone of tablet, maar ook WiFi om de speaker op te nemen in een groter geheel van multiroom-speakers. Met één uitstekende app kan je dan muziek naar één of meerdere kamers in de woning sturen.

Ook is er ondersteuning voor Apple AirPlay, QPlay 2.0 en zit Chromecast standaard ingebouwd. Vanaf 2018 volgt er via een update zelfs ondersteuning voor Apple AirPlay 2, een doorontwikkeling van AirPlay waardoor je muziek naar verschillende speakers kan doorsturen vanaf je iPhone of iPad.

Zoals we gewoon zijn van B&O is de geluidskwaliteit van een hoog niveau. De behuizing, met daarin de akoestische kamer, van de Beoplay M3 is van stijf polymeer. De basis is van zachter polymeer, waardoor de luidspreker stabiel staat en los wordt gekoppeld van het oppervlak waarop hij staat. Dit stelt de woofer in staat om optimaal te presteren.

Ook passeren heel wat bekende geluidstechnieken die doorsijpelen uit het hogere productsegment van B&O, zoals de digitale geluidsverwerking (Digital Sound Processing – DSP), adaptive bass linearization (ABL) en het unieke beschermingsmechanisme tegen mechanische en thermische overbelasting.

De BeoPlay M3 is verkrijgbaar voor 299 euro. Er is ook een afzonderlijke muurbeugel (49 euro) mocht je de speaker willen bevestigen aan de muur.