BeoPlay H9: premium draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

De BeoPlay H9 is het nieuwste vlaggenschip in de range van hoofdtelefoons van Bang & Olufsen. Het is een over-ear model met actieve ruisonderdrukking én bovendien draadloos. Het beste van twee werelden dus.

In vergelijking met die andere draadloze hoofdtelefoon van B&O, de BeoPlay H7, zijn de specs zo goed als ongewijzigd: 40mm drivers, een frequentiebereik van 20 tot 22.000 Hz en ondersteuning voor Bluetooth aptX.

De toevoeging van actieve ruisonderdrukking, zoals we ook terugvinden op de BeoPlay H8, maakt natuurlijk een groot verschil uit. Deze techniek blokkeert storende omgevingsgeluiden waardoor je optimaal van muziek kan genieten. Vooral onderweg, in een trein of vliegtuig, is dat handig meegenomen.

De ruisonderdrukking stel je in via een afzonderlijke app, waar je de keuze hebt uit 4 geluidsprofielen.

Om ruisonderdrukking en een draadloze connectie mogelijk te maken, heeft de BeoPlay H9 een ingebouwde batterij. Die zingt het zo’n 14 uur uit als je de ruisonderdrukking en Bluetooth ingeschakeld laat (en tot 16 uur als je ruisonderdrukking niet nodig hebt). Pluspunt is dat de batterij vervangbaar is, en dat zie je niet vaak bij draadloze hoofdtelefoons.

Belangrijk om even te melden is dat de hoofdtelefoon voor zijn draadloze connectie Bluetooth 4.2 met aptX en aac gebruikt. AptX is een betere compressietechniek om audio via Bluetooth door te sturen, dan de gangbare SBC-codec die bij standaard Bluetooth wordt gebruikt. Speel je een (al gecomprimeerd) mp3-muziekbestand af, dan wordt dit nog eens extra gecomprimeerd door de SBC-codec. Met alle gevolgen voor de muziekkwaliteit die je te horen krijgt! Let er wel op dat de bron – je smartphone – dit ook ondersteunt. De ondersteuning voor aac is vooral voor Apple-gebruikers erg interessant.

De BeoPlay H9 heeft een premium afwerking met zacht lamsleer met memory foam dat zich aanpast aan je oren, een metalen hoofdband, en afwerking met gepolijst aluminium. De H9 is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en grijs.

